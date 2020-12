Izgalmas soproni győzelemmel indult a buborékban a női kosárlabda Euroliga

Második nap a soproni buborékban, az első olyan, amiért mindenki itt van: női kosárlabda Euroliga-meccs. A házigazda Sopron a sorozat háromszoros győztesével, a francia Bourges-zsal csapott össze a Novomatic Arénában.

Nem mondhatni, hogy túlságosan eseménydúsan zajlott a nap az óriáskaranténban. A reggelinél és az ebédnél mindenki találkozott, azon kívül ki-ki tett egy sétát a parkolóban, vagy éppen dolgozott a szobájában, esetleg mindkettő. A szervezők finomhangoltak mindent, amit lehetett, legyen szó koordinációról, logisztikáról,

ez már ugyanis nem főpróba, hanem az első vizsganap.

Ebédnél természetesen szóba kerültek a napi politikai történések, az internet és az információs forradalom korában az ember már egy luxusbörtönben is tökéletesen naprakész a eseményekből.

Na, de ami a lényeget illeti: a Sopronnál Határ Bernadett kivételével mindenki bevethető, a válogatott centernek a koronavírus okozta szövődmények miatt sajnos az egész szezont ki kell hagynia. A helyére igazolt rutinos amerikai magasember,

Glory Johnson beépítése volt a legnagyobb kérdés a minitornával kapcsolatban, no meg az sem volt biztos, hogy a szintén amerikai Gabby Williams beköltözhet-e a buborékba.

A légiós ugyanis néhány nappal ezelőtt még pozitív tesztet produkált, utána viszont két negatívat is, úgyhogy a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) végül engedélyt adott neki, hogy csatlakozzon a csapattársakhoz.

Apropó, FIBA. Az elszeparálásba némi gikszer csúszott, arról ugyanis elfelejtették tájékoztatni a sajtó képviselőit, hogy a csarnokba nem a buborékoldalról, hanem a vendéglelátóról lehet bejutni, ami viszont semennyire sincs elválasztva a külvilágtól. Szerencsére senkire sem jött rá a szökhetnék, vagy úgy is mondhatjuk, mindenki fegyelmezett volt és ellenállt a fényesen világító benzinkút kísértésének.

A soproni Jelena Brooks kettesével indult a találkozó, amelynek – ahogyan arra mindenki számított – közönség nélkül meglehetősen edzőmeccs-hangulata volt. Így viszont tökéletesen lehetett hallani, miként kommunikálnak egymással a pályán a kosarasok. A franciák Alix Duchet triplájával átvették a vezetést, de Brooks büntetőivel ismét a Sopronnál volt az előny. Már-már sokkoló volt az élmény, ahogy a sikeres dobásait csak a padon ülő csapattársak és a stáb tapsolta meg, a megszokott fülsiketítő üdvrivalgás igencsak hiányzott.

Alexia Chartereau 2+1-es akciójára Briann January válaszolt egy hármassal, ismét a soproniak jártak előrébb, majd Gáspár Dávid cserélt, bemutatkozhatott végre Glory Johnson, aki Tina Krajisniket váltotta.

A Sopron hozta a szokásos agresszív védekezését, bár a hatalmas Isabelle Yacoubou-val meggyűlt a játékosok baja a palánk alatt, úgyhogy hamar faultproblémákba keveredett a magyar csapat (amely hivatalosan vendégként lépett pályára). A Bourges védekezését is lehetett dicsérni, így pontszegényen, 12–12-es állással ért véget az első negyed.

A második játékrész Fegyverneky Zsófia okos védekezésével indult, majd Kraijsnik kosara és January öt pontja következett, időt kértek a franciák. Yacoubou szép kosarával jött is a válasz, majd Johnson is megszerezte karrierje első soproni kosarát.

Yacoubou nagyon élt ekkor, de a Sopronnak így is sikerült állandósítania az 5-7 pontos fórját.

Aztán Magali Mendy is beemelt egy szép távolit, amivel feljött négyre a Bourges, Gáspár Dávid ekkor magához szólította övéit. Az időkérés alatt beindult a mesterséges szurkolás is, de ez sem hozta meg a kívánt hatást, kettőre olvadt a zöld-sárga csapat előnye. Brooks két büntetője a legjobbkor jött, majd January dobott egy gyönyörű tempót. Hátul viszont a 2-2 ellen sokszor tűnt tehetetlennek a Sopron, ennek köszönhetően továbbra is szoros volt a meccs, aztán January értékesített két büntetőt, ezzel ő lett az első, aki átlépte a 10 pontot.

Négy másodperccel a vége előtt egy lélektanilag nagyon fontos hármast dobott be Brooks, ezzel nem kettő, hanem ötpontos soproni vezetéssel mehettek szünetre a felek.

Gyors kosárváltásokkal indult a harmadik felvonás, majd visszaesett a ponttermés, mindkét csapat keményebb védekezésre váltott. A Sopron nagyon sok támadólepattanót engedett ebben a negyedben, ezért nem igazán sikerült növelni az előnyt. Fegyverneky rengeteget dolgozott, majd Megan Walker is megszerezte első pontjait büntetőből, amivel hat pont lett a különbség. Az utolsó percre azonban megint visszajöttek kettőre, sőt, egyenlítési lehetőségük is volt, de kihagyták az üres ziccert, amit Gabby Williams meg is büntetett, 48–44-gyel ért véget a harmadik negyed.

Chartereau nagyon elkapta a fonalat távolról, már csak egy pont volt a soproni fór a negyedik elején,

majd az ő ziccerével átvették a vezetést is, először az első percek óta,

Krajisnik viszont gyorsan válaszolt két tempóval. Rendkívül szorosan alakult a vége, viszont ebben sem volt semmi meglepő. Williams hárompontosával megint négy volt közte, de csak Yacoubou izmozásáig. Gáspár időkérése után egy egyszerű, de nagyszerű figura és January jó tempója következett, viszont a Bourges egyáltalán nem akart leszakadni. Négy perccel a vége előtt továbbra is két ponttal vezetett a Sopron (59–57), aztán egy jó védekezés és January parádés hármasával ez ötre nőtt. Jött a francia időkérés majd egy kosár, de January egy elképesztő csel és egy tökéletes középtávoli után visszatornázta ötre a különbséget.

Az utolsó percre ez négyre olvadt, de óriásit harcolt a Sopron, Brooks támadópattanójával pedig visszaszerezte a labdát, így faultolniuk kellett a franciáknak, hogy ne menjen az idő. Krajisnik bedobta a büntetőket, majd egy labdaszerzés, két jó büntető és egy újabb Brooks-kosár lezárta a meccset. A Sopron egy végletekig izgalmas találkozón 70–60-ra legyőzte a Bourges csapatát és sikerrel indította az Euroligát a hazai buborékban.

Végeredmény, női kosárlabda Euroliga, D-csoport, első forduló:

Tango Bourges Basket–Sopron Basket 60–70 (12–12, 17–22, 15–14, 16–22)

„Nagyon fizikális mérkőzés volt, de erre is számítottunk, tudtuk, hogy a Bourges szeretné kihasználni a magassági fölényét a palánk alatt. A meccs nagy részében sikerült őket megállítani, 60 ponton tartottuk őket, ami szerintem jó, támadásban pedig mindig volt valaki, aki előlépett a kulcspillanatokban.

Boldog vagyok, hogy megnyertük az első meccset, ami végig nyitott volt, mindkét csapat próbálta érvényesíteni az akaratát,

mi főleg gyors kosarakkal és betörésekkel. Borzasztóan elfáradtunk, nagyon fontos lesz a regeneráció" - értékelt a csapatkapitány, Fegyverneky Zsófia.

„A tízpontos győzelem csalóka, nem volt ez könnyű mérkőzés, csak az utolsó percben alakult ki a különbség. Fizikális, kemény meccs volt, a Bourges igazi francia kosárlabdát játszott, a lányok pedig óriási melót raktak ebbe és nagyon büszke vagyok rájuk.

Támadásban pontosabbnak kell lennünk, és a flow is kicsit elveszett, de ezt azzal is lehet magyarázni, hogy új játékost kellett beépítenünk, ami megtörte néha a ritmust.

Keményen védekezett a Bourges is, de a 70 pont mindig elegendő lehet, ha mi is jók vagyunk hátul. A Landes-tól is hasonlókat várok, egy kicsit kevesebb alsó posztos játékkal, de ugyanilyen agresszív védekezéssel" - mondta a mérkőzés után a soproniak vezetőedzője, Gáspár Dávid.

A D-csoport küzdelmei csütörtökön a Landes-Bourges találkozóval folytatódnak, pénteken pedig a Sopron a Landes-dal mérkőzik meg.