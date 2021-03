Hanga Ádám óriási zsákolása lenyűgözte a korábbi NBA-sztárt – videó

Az FC Barcelona kosárlabdacsapata péntek este 71–57-re legyőzte a Baskoniát az Euroliga 28. fordulójában, és továbbra is vezeti a világ második legerősebb bajnokságát. A katalán csapat magyar játákékosa, Hanga Ádám 9 ponttal, 3 lepattanóval és 2 gólpasszal vette ki a részét a sikerből, és az ő nevéhez fűződik a meccs, de inkább a forduló legszebb jelenete is. A válogatott bedobó a negyedik negyeden Nick Calethes pontatlan dobása után egyből visszazsákolta a támadólepattanót, miközben átugrotta a védőjét is, Rokas Giedraitist.

A parádés megmozdulás mellett Hanga újondsült csapattársa, a legendás Pau Gasol sem mehetett el szó nélkül, aki a fontos győzelem mellett ezt a zsákolást emelte ki Facebookon.

A Los Angeles Lakersszel kétszeres NBA-bajnok spanyol játékos pontosan ismeri Giedraitis helyzetét, mivel ő is volt már hasonlóban, amikor a fiatal Blake Griffin 2012-ben fölötte hozott össze hasonló „putback"-et.