Kórházba került Hanga Ádám

Kedden este rosszul lett, emiatt kórházba vitték Hanga Ádámot, a Barcelona és a magyar válogatott kosárlabdázóját – írja a kezdo5.hu

Az eseményről a játékos számolt be közösségi oldalán.

„Gyors bejelentkezés: sajnos kedden rosszul lettem, és éjszakára bent is tartottak a kórházban, így ki kellett hagynom a bajnoki mérkőzést a Málaga ellen. De a srácok így is magabiztosan lehozták a meccset, úgyhogy továbbra is tart a veretlenségi széria!

Tegnapra már szerencsére visszanyertem az erőm és már tudtam edzeni a csapattal.

Este pedig csapatkapitányként a meghívottak között voltam, mikor az új klubelnökünket, Laportát beiktatták. Nagyon jó szakember, pozitívan állunk az előttünk álló időszakhoz!"