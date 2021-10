Hetek óta nem áll szóba csapatával a botrányosan viselkedő NBA-sztár

Vasárnap magyar idő szerint késő este kezdődik az NBA előszezonja, majd október 20-án rajtol az alapszakasz az észak-amerikai profikosárlabda-bajnokságban. A holtszezon alatt rengeteg csapat alakult át, több sztárjátékos is átette székhelyét másik városba, de mindezekből magasan kiemelkedik a Philadelphia 76ers sztárja, Ben Simmons és csapata között zajló mizéria, amely már hónapok óta húzódik. De hogyan juthatott oda a liga egyik legnagyobb sztárja, hogy hetek óta nem hajlandó találkozni a vezetőséggel és csapattársaival? Ben Simmons esetének jártunk utána napokkal azelőtt, hogy feldobják a labdát a világ legerősebb kosárlabda-bajnokságában.

A Philadelphia 76ers a keleti konferencia egyik legnagyobb favoritja volt az előző NBA-szezonban, de a rájátszás negyeddöntőjében hatalmas meglepetésre kiesett az Atlanta Hawks ellen. A kudarcot egy emberként Ben Simmons nyakába varrta a 76ers szurkolótábora, nem alaptalanul. Az irányító az egész széria alatt megbízhatatlanul teljesített, ami a konferencia-negyeddöntő mindent eldöntő, hetedik mérkőzésén csúcsosodott ki, melynek szégyenteljes kiesés lett a vége. Simmons a playoff alatt botrányos, 34%-os mutatóval dobta a büntetőit, amivel rengeteg pontot veszített a csapat.

Doc Rivers vezetőedző csak annyit felelt a mérkőzés után arra a kérdésre, hogy Simmons alkalmas-e egy bajnokesélyes csapat kezdőirányítójának:

Nem tudom, erre a kérdésre most nem tudok válaszolni.

Valószínűleg már itt kirobbant a botrány a Philadelphia háza táján, ami az egész nyári holtszezon alatt zajlott, és napokkal az NBA-rajt előtt még mindig zajlik. Daryl Morey, a csapat kosárlabda-tevékenységért felelős elnöke szerint a 25 éves irányító a kiesés után már egy héttel jelezte a vezetőség felé, hogy nem kíván többet a 76ersben játszani, és cserét kér – olvasható a The Athletic exkluzív cikkében.

Simmons jelenlegi szerződése még négy évig érvényes csapatával, és nem is kevés összeget foglal magában a kontraktus. A következő szezonban 35 millió dollár az alapfizetése az ausztrál játékosnak, míg a 2024–2025-ös szezonban több mint 40 millió dollárt tehet zsebre. Ezt a hatalmas szerződést kéne úgy elcserélni a Philadelphiának, hogy értéket is kapjon vissza egyik legnagyobb sztárjáért cserébe. Nem lesz könnyű dolga Morey-nak és csapatának, mivel finoman szólva is csökkent a csereértéke Simmonsnak a tavalyi rájátszás alatt.

Visszakanyarodva az irányító körül kialakult helyzethez,

Simmons botrányos viselkedést tanúsít csapata felé, és nem hajlandó találkozni a vezetőséggel.

Hétfőn médianapot tartottak az NBA-csapatoknál, többek között elkészültek a hivatalos csapatfotók a következő szezonra, illetve játékosok és vezetőedzők is megszólaltak. Nem volt ez máshogyan Philadelphiában sem, Doc Rivers, Daryl Morey és a csapat másik sztárja, Joel Embiid is mikrofon elé állt, és nyilatkozott a kialakult helyzetről. Ben Simmons nem vett részt az eseményen.

Még mindig reménykedem abban, hogy megváltoztatja véleményét a jövőjével kapcsolatban. Szeretek mellette játszani, és rendkívül sokat ad hozzá a csapathoz. Évek óta magunk köré építjük a csapatot

– nyilatkozta Joel Embiid a kialakult helyzetről az NBA Media Day alatt.

Simmons, ahogy előbb említettük, hetek óta nem hajlandó felvenni a kapcsolatot csapata vezetőségével, jelenleg is 3000 kilométerre Philadelphiától, Los Angeles-i otthonában tartózkodik. Sőt a szezon előtti összetartáson és az edzőtáborban sem kívánt megjelenni, ezzel is érzékeltetve, hogy minél hamarabb cseréljék el egy másik csapathoz.

A 76ers vezetősége többször is pénzbírsággal próbálta büntetni játékosát elfogadhatatlan viselkedése miatt, de a szankciókkal nem sikerült jobb modorra bírni az irányítót. Ennek oka az is, hogy Simmons szerződése garantált pénzt jelent, így a különböző anyagi bírságok egyáltalán nem terhelik meg a pénztárcáját.

Akármit csinál az irányító, a szerződésében foglalt összeget megkapja, idei bérének a 25%-át már be is zsebelte.

Október elsején azonban a 76ers vezetősége drasztikusabb lépésre szánta el magát. Egész egyszerűen nem utalták el Simmons fizetésének második 25%-át, miután játékosuk még mindig nem jelent meg Philadelphiában többszöri felszólítás ellenére sem. A több mint nyolcmillió dollárt egy külön bankszámlára helyezte a csapat, amit kizárólag akkor utal Simmonsnak, ha megjelenik, és edzésbe áll a csapattal.

Az ESPN információi azonban már arról szólnak, hogy a sztárirányító abban az esetben, ha nem cserélik el a szezonkezdetig másik csapathoz, akár az egész szezont kiülné. Ennek komoly ára lenne, mivel ha egy játékos önszántából tagadja meg a játékot, akkor komoly pénzbírságra számíthat.

Simmons esetében ez több mint 20 millió dolláros bírság lenne.

Az irányító korábban már egy bő egymillió dolláros csekket is kénytelen volt befizetni, miután nem jelent meg az edzőtáborban.

A helyzet tovább bonyolódott a napokban, amikor már Simmons csapattársai elégelték meg a helyzetet, és vették saját kezükbe az ügyet. Elindultak Los Angeles felé, hogy otthonában keressék fel a játékost, és beszéljenek vele, de amint a hír Simmons fülébe jutott, egyből tájékoztatta a társakat, hogy velük sem hajlandó találkozni.

A helyzetre így még mindig nincs megoldás, az egyetlen lehetséges forgatókönyv az lehet, hogy elcserélik a sztárt, de ez sem lesz könnyű dolog. Tovább súlyosbítva a helyzetet Bryan Windhorst NBA-bennfentes egy podcastben elmondta, hogy információi szerint

Simmons soha többet nem akar a 76ers szurkolói elé lépni.

Az NBA-ben jóformán már bevett szokás, ha egy csapat sztárja nem kíván tovább az aktuális együttesénél játszani, akkor ilyen módszereket alkalmaz, mint jelen esetben Ben Simmons. Az elfogadhatatlan magatartás már-már a legnagyobb klasszisok védjegyévé vált a ligában, a közelmúltban Kyrie Irving, Kevin Durant és James Hardennél is adódtak magatartásbeli problémák.

Azt nem tudni, hogy mi lesz a vége a Ben Simmons–Philadelphia 76ers mizériának, de egyetlen lehetséges opció a játékos elcserélése, amihez jelenleg egyedül a Houston Rockets jöhetne számításba mint cserepartner. A houstoniak ellenértékbe John Wallt küldenék Philadelphiába, miután közös megegyezéssel arra jutottak, hogy új csapatot keresnek a 31 éves irányítónak.

Simmons már többször is kijelentette, hogy nem kívánja többet Philadelphiában pattogtatni a labdát, de mindezt profi sportolóhoz nem méltó, botrányos keretek között kommunikálta munkaadójával.

Az NBA előszezonja most vasárnap kezdődik a Los Angeles Lakers–Brooklyn Nets összecsapással, míg az alapszakasz október 20-án rajtol.

(Borítókép: AFP)