Újra kikapott a liga egyik leggyengébb csapatától a Los Angeles Lakers

Meglepetés eredményekből ezúttal sem volt hiány az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján. A bajnoki címre is esélyes Los Angeles Lakers hazai pályán, 19 pontos előny után kapott ki az Oklahoma City Thundertől ,míg a Miami Heat mindössze 78 pontot dobott és szenvedett vereséget az eddig gyengélkedő Boston Celticstől.

A játéknapot a Detroit Pistons–Philadelphia 76ers találkozó nyitotta, ahol az immár Joel Embiiddel a kezdő ötösben felálló Philadelphia érvényesítette a papírformát és szerezte meg szezonbeli hetedik győzelmét. A Detroit az utolsó negyedik még tartotta a lépést ellenfelével, de a záró játékrészben a 19 pontig jutó Embiid pontot tett a mérkőzés végére. A hazaiaknál az idei draft első választottja, Cade Cunningham már egy szinttel jobban teljesített és 18 pontot szerzett, azonban a dobószázalékát ezúttal sem teszi ki az ablakba, 17 kísérletből négyszer talált a gyűrűbe, a vége 98–109.

A Miami Heat a Boston Celtics elleni mérkőzésen teljesen másik arcát mutatta, a második negyedben mindössze kilenc egységig jutottak, így nem is meglepetés, hogy mindössze 78 pontot szereztek és szenvedtek vereséget az eddig gyengén játszó Bostontól, a vége 78–95.

A Los Angeles Lakers ezúttal hazai pályán fogadta azt az Oklahoma City Thundert, akitől a múlt héten 26 pontos előny után is vereséget szenvedett, így itt volt az idő a visszavágásra. A hazaiaknál ezúttal LeBron James sérülés miatt nem játszott, de így is a parketten volt Anthony Davis és Russell Westbrook is. Jól kezdte a mérkőzést a Lakers, a második negyedben már 19 pontos előnyben voltak, azonban ebből csak négy pontos vezetés maradt a nagyszünetre. A záró negyedre még nyolc pontos hazai előnnyel fordultak a csapatok, de itt Shai Gilgeous-Alexander (28 pont) vezetésével fordított az Oklahoma és lopta el a győzelmet Los Angelesből, immár másodszor az idei alapszakaszban, a vége 104–107.

A mérkőzés összefoglalója alább megtekinthető:

További eredmények:

Atlanta Hawks–Utah Jazz 98–116, Phoenix Suns–Houston Rockets 123–111

