Pozitív koronavírusteszt miatt nem utazik Portugáliába a válogatott kapitánya

A magyar szövetség hétfői, Kecskeméten tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Falco KC Szombathely kosarasa és a szakvezető is hazatért, mindketten karanténban vannak. Ivkovics és Golomán nem lesz ott Kaposváron jövő hétfőn az olimpiai ezüstérmes franciák elleni meccsen sem.

A jelen állás szerint Pór Péter szövetségi edző irányítja majd a magyarokat a két vb-selejtezőn.

Szalay Ferenc, a szövetség (MKOSZ) elnöke emlékeztetett arra, hogy jövő szeptemberben Európa-bajnokság vár a válogatottra, amelyre remek felkészülésként szolgálhatnak a vb-selejtezők.

– jelentette ki az MKOSZ vezetője.

Pór Péter úgy vélte, nem szabad félvállról venni a portugál csapatot.

Erős, jó fizikumú játékosok alkotják az ellenfelet, ezt már a Szolnok is tapasztalhatta, amikor nemrég kétszer találkozott az Európa Kupában a Portóval. Ami a franciákat illeti, nem tudni még, hogy kik állnak rendelkezésre, de náluk még a B és C csapat is komoly játékerőt képvisel