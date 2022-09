Sokkolta Berlint, ami az EuroBasket Arenában történt

Ne szaporítsuk sokáig a szót, kezdjük a férfi kosárlabda-Európa-bajnokság nyolcaddöntőiről írt elemzésünket azzal a videóval, amely elárasztotta az internetet, és amely szebben beszél egy ezeroldalas regénynél:

Let's make this the most viral post of #EuroBasket 2022 pic.twitter.com/HpdufxNtkP — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 11, 2022

A felvételen Gianmarco Pozzecco látható, amint az Olaszország–Szerbia-mérkőzés után jön le a pályáról, és szembetalálkozik Jannisz Antetokounmpóval, a görögök világklasszis center-bedobójával, amint megy ki a parkettre, a görög–cseh meccsre. Egymás mellé ér a 211 centis óriás és a köldökéig érő olasz edző, amikor Pozzecco örömmámorában Jannisz nyakába ugrik, és még egy puszit is nyom a görög arcára.

Pozzecco szinte elvesztette az eszét a rajta kívül talán senki által sem remélt 94–86-os győzelem hatására, amellyel az aranyéremre is esélyesnek tartott szerbeket búcsúztatták. Egy perccel korábban megpróbált nyilatkozni a televíziónak, de egyszerűen semmi értelmeset nem tudott mondani:

Ugyanez már jobban ment Dávid Kornélnak, a Chicago Bulls egykori kosarasának, az eddigi egyetlen magyar NBA-játékosnak, aki ingázik Köln, Berlin és Prága között a Milwaukee Bucks játékosmegfigyelőjeként.

Fantasztikus mérkőzéseket láttam eddig, a legdominánsabb tapasztalat az, hogy egyfelől már mindenhol megtanultak kosárlabdázni, ezért van a sok meglepetés, illetve még ahol be is igazolódik a papírforma, ott is elképesztően szorosan alakul az eredmény. Másfelől látszik, hogy alaposan felkészülnek az ellenfelekből, ahogy a csehek is tették a görögök ellen, és élő falat vontak Jannisz elé, feladva a többi játékos őrzését. Sikerült is lelassítaniuk az óriást, de a végén a kiegészítő emberek bedobták a labdát a gyűrűbe, és ezért győztek a görögök – fogalmazott Dávid.

Az egykori Bulls-bedobót leginkább a szerbek kiesése sokkolta.

Nem is azért, mert ők voltak az esélyesek, hanem mert a csoportjukban remekeltek, megerőltetés nélkül jutottak tovább. Veretlenül nyerték meg a D csoportot, és senki sem adott esélyt ellenük a C csoport negyedik helyezettjének, Olaszországnak. Hogy mégis miért kaptak ki? Szerintem azért, mert az utolsó pillanatig nem hitték el, hogy megverhetik őket az olaszok. Játszottak, játszogattak, Nikola Jokics, a kétszeres NBA–MVP is jó teljesítményt nyújtott, de nem vették komolyan az ellenfelet. Akik nem kevesebb mint 16 triplát értékesítettek, és felülmúlták önmagukat – értékelt minden idők legjobb magyar kosarasa.

Dávidra roppant nagy hatással van Lauri Markkanen, a finnek 213 centis vezéregyénisége, aki most éppen a Cleveland Cavaliersből a Utah Jazzbe tart, de korábban Kornél csapatát, a Chicago Bullst erősítette.

Markkanen eddig valamennyi mérkőzésen remekelt, a játékának nincs gyenge pontja – magasztalta a finn langalétát. – Jól dobja a hármasokat, s ha a védője megtámadja, egyszerűen lepattintja a labdát, és elviszi az őrzője mellett. A horvátok egy idő után ráküldték a dörzsölt NBA-kosarast, Dario Saricot, aki követő emberfogással próbálta semlegesíteni Markkanent, de a finn bohócot csinált belőle, 43 pontot dobott. Megjegyzem, az egész finn csapat jól játszik, és remek fiatal edzőjük van Lassi Tuovi személyében, aki amúgy a Strasbourg szakvezetője, és másodállásban dirigálja hazája válogatottját.

Dávid egy mondatban kitért a magyar válogatott szereplésére is.

Nem tisztem értékelni a csapat játékát, de az a véleményem, hogy úgymond halálcsoportba kerültek a mieink, egy másik hatosban nyertek volna meccset, sőt, akár még tovább is juthattak volna. Ahogy például a korábban általunk megvert csehek. Akiknél persze most játszott Satoransky, a görögök ellen Eb-csúcsot jelentő 17 gólpasszal jeleskedő klasszis, aki a Magyarország elleni vb-selejtezőt kénytelen volt kihagyni.

Dávid végül vállalkozott a végső győztes megtippelésére is.

Nem változtatok az eredeti jóslatomon – mondta. – Görögország–Franciaország-döntő a tippem, és a fináléban görög győzelem. Persze erre nincsen garancia, ahogy eddig is már jó néhány találkozó eredményét nem találtam el. Számolni kell az emberfeletti teljesítményt nyújtó Luka Doncic vezérelte Szlovéniával is. Megjegyzem, sokan úgy látják, a Dallas Mavericks sztárja némi súlyfölösleggel küszködik. Erre Doncic azt mondta, őt nem érdekli a kívülállók véleménye, legföljebb egy-két családtagjáé. Édesapja már keményebb volt, ő úgy fogalmazott, hogy aki kövérnek találja a fiát, az menjen be a pályára, és nyújtson olyan játékot, mint Luka.

Kérdéses, hogy jelen pillanatban akad-e a földön ilyen ember.

(Borítókép: A görög Jannisz Antetokounmpo az EuroBasket nyolcaddöntőjén Görögország és Csehország között Berlinben 2022. szeptember 11-én. Fotó: Pedja Milosavljevic/DeFodi Images/Getty Images)