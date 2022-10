Retteghet Amerika, soha nem látott formában tér vissza a szörnyeteg

Nyakunkon az észak-amerikai profi kosárlabda-liga 2022/23-as szezonjának rajtja, olyannyira, hogy a hétvégén már fel is dobják a labdát a tengerentúlon, és kezdetét veszi az előszezon. A csapatok a hét elejétől edzőtáborban készülnek, ahol többek között olyan sztárokat is viszontláthattunk már a parketten, mint a New Orleans Pelicans erőcsatárját, Zion Williamsont. A 22 éves játékos több mint 500 nap után léphet újra pályára, és jelenleg olyan kirobbanó formában van, amilyenben még sosem láttuk az elmúlt évek legnagyobb ígéretét.

2021. május negyedike óta nem láthattuk NBA-mérkőzésen a pályán Zion Williamsont, az utóbbi évek legnagyobb ígéretének kikiáltott tehetségét. A várakozásnak azonban vége, a hamarosan kezdődő szezont már újra játékra alkalmas állapotban várhatja a szupersztár-aspiráns, sőt, a nyári hónapok alatt olyan formába hozta magát, amilyenben még nem látta a kosárlabdavilág. Williamson még 2019-ben érkezett a ligába, a játékosbörze első választottjaként, de a vele kapcsolatos elvárások töredékét tudta csak eddig beváltani folyamatos sérülései miatt. Igaz, amikor pályára lépett, ritkán láttunk nála dominánsabb játékost a parketten.

NBA-pályafutásának kezdete rögtön csúszott három hónapot, mivel az előszezon egyik meccsén elszakadt a meniszkusza, így végül csak január közepén láthattuk először pályán a világ legerősebb kosárlabda-ligájában. Sérülései hátterében leginkább a testsúlyából eredő problémák álltak, mivel 198 centis magassága ellenére 129 kilogrammot nyom. Bemutatkozása emlékezetesre sikerült, még annak ellenére is, hogy szigorú perclimithez igazították első játékperceit. Mindössze 18 percet játszott a San Antonio Spurs elleni debütálásán, de ezalatt 22 pontot szerzett, a mérkőzés egyik pontján zsinórban 17 egység az ő nevéhez fűződött.

A szezon végén beválasztották az újoncok első számú csapatába még úgy is, hogy az alapszakasz felén egyáltalán nem lépett pályára. A 2021/22-es szezonban már lényegesen több alapszakasz-meccsen állt csapata rendelkezésére, sőt, egyik rekordot döntötte meg a másik után. Ilyen volt például, mikor

Williamson lett a liga történetének legfiatalabb játékosa, aki legalább 90%-os mezőnymutató mellett dobott 30 pontot egy mérkőzésen.

Így nem kellett sokáig várni az első All-Star behívójára sem, 2021 februárjában már a liga legnagyobb csillagainak gálamérkőzésén is bemutatkozhatott mindössze 20 esztendősen.

A folytatás aztán keserédesre sikerült, olyannyira, hogy 2021 májusa óta nem léphetett pályára lábsérülése miatt, egészen pontosan 547 nap után térhet vissza a hamarosan kezdődő NBA-szezon rajtján. Nem tétlenkedett sérüléssel töltött hónapjai alatt sem Williamson, elképesztő formába hozta magát, és saját elmondása szerint jobban érzi magát a pályán, mint valaha.

A legjobb formámban vagyok, gyorsabban mozgok, nagyobbat ugrok, mint valaha. Nagyszerűen érzem magam

– jelentette ki az erőcsatár, aki júliusban öt évvel meghosszabbította szerződését a louisianai klubbal. Ennek értelmében 2027-ig 193 millió dollárral gazdagodik, és az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén 231 millióra is növekedhet. Állítását az edzőtáborból kiszivárgott videók is alátámasztják, amelyeken látható, hogy a 22 éves játékos rendkívül sokat fogyott az elmúlt hónapok alatt, atletikusabb lett a mozgása, és a sebességén is fokozatokat emelt.

A New Orleans Pelicans vezetőedzője, Williw Green is hasonlóan elismerő szavakkal nyilatkozott játékosáról, és elmondta, Williamson már a keddi tréningen is rendkívül domináns teljesítményt nyújtott. Edzőjét és csapattársait első sorban azzal nyűgözte le Williamson a beszámolók szerint, hogy erejével és gyorsaságával egyből kitűnt a mezőnyből. Greent még ezek mellett a gyors döntéshozatali sebességével is meglepte Williamson. Így ha az eddig se alacsony színvonalú játékát Williamson egy újabb szintre tudja emelni, és ami a legfontosabb, tartós ideig marad egészséges, akkor újra komoly bajba kerülhet a liga többi csapata. Mert nehéz lesz akkor elképzelni, hogy Zion Williamson ne átlagoljon legalább 25 pontot meccsenként, és az amúgy is rendkívül ígéretes és fiatal kerete a New Orleansnak ne jusson be legalább a rájátszásba idén is.

Nem Zion Williamson az egyetlen, aki hosszú kihagyás után visszatér

Az október 19-én rajtoló, 76. NBA-szezon egyik különlegessége lesz, hogy régen látott sztárokat is viszontláthatunk a pályán. Újra játékra jelentkezik az a Kawhi Leonard, aki még 2021 júniusában szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, így értelemszerűen az egész tavalyi szezont kihagyni kényszerült. A Los Angeles Clippers sztárja azonban teljes felszerelésben jelent meg a csapat szezon előtti fotózásán, ahol kijelentette:

reményei szerint a szezonrajtot már mindenféle korlátozás nélkül kezdheti el.

Kulcsfontosságú lesz Leonard visszatérése a Clippers számára, mivel a korábbi kétszeres, NBA-döntő legértékesebb játékosának választott kosaras sérülése előtt vezéregyénisége volt a csapatnak, és kidőlése után még a rájátszásba sem tudta magát beverekedni magát a kaliforniai alakulat.

Hasonló cipőben jár a Denver Nuggets irányítója, Jamal Murray is, aki szintén ACL-szakadás miatt nézte végig a kispadról a tavalyi szezont, de immár ő is játékra jelentkezik, és visszatérhet a parkettre. A kanadai játékos Nikola Jokics mellett a coloradói csapat kulcsjátékosa volt sérülése előtt, azóta pedig finoman szólva is hiányposzt volt az irányító, így visszatérésére égető szüksége van a Denvernek. Napokon belül újra a pályán láthatjuk továbbá a tavalyi szezon drámahősét, Ben Simmonst, aki eleinte nem volt hajlandó pályára lépni a Philadelphia 76ers mezében, majd mikor elcserélték a Brooklyn Netshez, mentális gondokra hivatkozva ott is csak a kispadot koptatta. De ez már csak a múlt, minden fizikai és mentális akadály elhárult afelől, hogy több, mint egy év után Simmonst is újra NBA-mérkőzésen láthassuk.

Az NBA-alapszakasza magyar idő szerint október 19-én hajnalban kezdődik a Boston Celtics–Philadelphia 76ers rangadóval, és a címvédő bajnokcsapat, a Golden State Warriors Los Angeles Lakers elleni mérkőzésével.

(Borítókép: Getty Images)