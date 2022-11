Sorozatban hatodszor nyert a Boston, röpködtek a 40 pontos teljesítmények

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Luka Doncic is, aki a Dallast 42 ponttal, 13 lepattanóval és 10 gólpasszal segítette hazai közönség előtt a Portland elleni győzelemhez.

Ugyancsak a negyvenes határ fölé jutott Joel Embiid: a Philadelphia az ő 42 pontjának és 10 lepattanójának is köszönhetően gyűrte le a vendég Atlantát. A New Orleans Pelicans az utolsó percekben biztosította be a győzelmet a ligautolsó Houston Rockets ellen, míg a Los Angeles Clippers hazai pályán szenvedett vereséget a Brooklyn Nets ellen.

Eredmények:

Detroit Pistons–Boston Celtics 108–117

Dallas Mavericks–Portland Trail Blazers 117–112

Philadelphia 76ers–Atlanta Hawks 121–109

Los Angeles Clippers–Brooklyn Nets 95–110

Washington Wizards–Utah Jazz 121–112

Indiana Pacers–Toronto Raptors 118–104

Miami Heat–Charlotte Hornets 132–115

New Orleans Pelicans–Houston Rockets 119–106

MTI

(Borítókép: Getty Images)