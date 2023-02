Egy ezredmásodpercen múlt a valaha volt leghihetetlenebb egyenlítés

Top 5 highest scoring games by a team in NBA history:



Detroit Pistons: 186 points - 1983

Denver Nuggets: 184 points - 1983

Sacramento Kings: 176 points - TONIGHT

LA Clippers: 175 points - TONIGHT

Boston Celtics: 173 points - 1959



