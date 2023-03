A sztárkosaras megvert és fegyvert fogott egy 17 éves fiatalra

Korábban még csak pályán nyújtott szenzációs teljesítménye miatt került reflektorfénybe az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) egyik legizgalmasabb szupersztárja, Ja Morant. Az idei All Star-gála főmérkőzésén kezdőjátékosként pályára lépő játékost azonban most olyan vádak érték, miszerint még tavaly nyáron

egy baráti kosárlabda-mérkőzésen 12-13 alkalommal fejbe ütött egy 17 éves fiatalt, majd a tinédzser elmondása szerint fegyverrel is megfenyegette.

A The Washington Post által megszerzett rendőrségi feljegyzések szerint Morant azt állította az esetről, hogy kizárólag önvédelemből cselekedett, és az agresszor a fiatal fiú volt, mivel először ő dobott egy labdát a Memphis játékosa irányába.

A sztárkosaras ügynöke kijelentette: minden egyes, lőfegyverrel kapcsolatos állítást tagadnak, az esetet jogszerűen kivizsgálták, és a vádakat nem sikerült alátámasztani. Bizonyítékok hiányában egyelőre nem emelnek vádat a 23 éves sztársportoló ellen.

Megalapozatlan pletykák és vádaskodások ezek, melyeket olyan emberek terjesztettek elő, akiknek a céljuk bemocskolni Ja hírnevét és tönkretenni a karrierjét anyagi haszonszerzésük érdekében

– mondta Jim Tanner, Ja Morant ügynöke a vádakról.

Morant az elmúlt napokban nem kizárólag az említett incidenssel került a figyelem középpontjába. A hírek szerint még szintén tavaly nyáron egy bevásárlóközpontban a biztonsági személyzet vezetőjével veszett össze, majd a baráti társaságából egy másik személy megütötte az illetőt.

Sőt korábban egy másik ügyben is érintett volt Morant. A január 29-én rendezett Memphis Grizzlies–Indiana Pacers-meccs után történt az eset. A hírek szerint egy terepjáróból vörös színű lézert irányítottak a csapatbuszhoz tartó vendégek több játékosára, edzőjére és stábtagjára, és többen is attól tartottak, hogy a lézer egy fegyverhez van rögzítve. Az eset azért különösen problémás, mert állítólag Ja Morant is abban az autóban ült, ahonnan a lézert a Pacers tagjaira irányították, bár feltételezhetően nem az ő kezében volt az eszköz.

Később az NBA is megszólalt az ügyben, és leszögezte: semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy bárki is fegyverrel fenyegetett volna másokat.

(Borítókép: Getty Images)