A vendégek alaposan belekezdtek, az első negyedben ligacsúcsot jelentő 55 pontot dobtak. Ebben a szakaszban 12 triplát is értékesítettek, amely rekordbeállítás – emelte ki a Magyar Távirati Iroda.





A Los Angeles Clippersnek is nyernie kellett, hogy nyugaton ne a playinben folytassa, hanem a playoffban, és végül ez az álma teljesült.



NBA, EREDMÉNYEK

Portland TrailBlazers–Golden State Warriors 101–157

Phoenix Suns–Los Angeles Clippers 114–119

Boston Celtics–Atlanta Hawks 120–114

Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers 105–134

Chicago Bulls–Detroit Pistons 103–81

Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets 95–106

Miami Heat–Orlando Magic 123–110

New York Knicks–Indiana Pacers 136–141

Toronto Raptors–Milwaukee Bucks 121–105

Washington Wizards–Houston Rockets 109–114

Dallas Mavericks–San Antonio Spurs 117–138

Denver Nuggets–Sacramento Kings 109–95

Los Angeles Lakers–Utah Jazz 128–117

Minnesota Timberwolves–New Orleans Pelicans 113–108

Oklahoma City Thunder–Memphis Grizzlies 115–100



Az alapszakasz végeredménye

Keleti főcsoport

1. Milwaukee, 2. Boston, 3. Philadelphia, 4. Cleveland, 5. New York, 6. Brooklyn, 7. Miami, 8. Atlanta, 9. Toronto, 10. Chicago, 11. Washington, 12. Indiana, 13. Orlando, 14. Charlotte, 15. Detroit

Nyugati főcsoport

1. Denver, 2. Memphis, 3. Sacramento, 4. Phoenix, 5. Los Angeles Clippers, 6. Golden State, 7. Los Angeles Lakers, 8. Minnesota, 9. New Orleans, 10. Ohlahoma, 11. Dallas, 12. Utah, 13. Portland, 14. Houston, 15. San Antonio

A főcsoportok első hat helyezettje a rájátszásba jutott, a 7–10. helyezettek a playinbe kerültek – jegyezte meg a rendkívül fontos részletet az MTI.