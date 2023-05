Nikola Jokics nemcsak napjaink talán legfantasztikusabb kosarasa, de ahhoz is remekül ért, hogyan kerüljön az online és nyomtatott média címlapjára. A „zombori medve” két napja fellökte az ellenfél, a Phoenix Suns tulajdonosát, Matthew Ishbiát, amiért technikait, majd 25 000 dolláros pénzbüntetést kapott, az észak-amerikai bajnokság (NBA) rájátszásában, a nyugati csoport elődöntőjének következő meccsén viszont a bemelegítést követően odasétált az üzletemberhez, a kezébe adta a labdát, majd lejattolt a derekáig érő klubvezetővel, és szívélyesen megölelte, jelezve, hogy szent a béke. Aztán lesöpörte a pályáról az arizonaiakat…

Kép nappal korábban azzal volt tele a világsajtó, hogy az NBA nyugati elődöntőjének második negyedében Nikola Jokics, a Denver Nuggets szupersztárja alkarjával fellökte az ellenfél, a Phoenix Suns tulajdonosát, amiért az nem akarta visszaadni neki a nézőtérre kipattant labdát.

Mathew Ishbia látványosan hanyatt vágta magát, mire a bíró technikait adott a zombori óriásnak, majd az NBA még 25 000 dolláros pénzbírsággal is sújtotta a kosarast. Ishbia érezte, hogy ő is sáros az ügyben, mert másnap a közösségi médiában jelezte, nem volna helyes, ha még el is tiltanák Jokicsot az incidensért. Szóval, nagyon sportszerűen nem öntött olajat a tűzre, hanem ellenkezőleg, csillapította a feszültséget.

Jól tette.

A gesztus rezonált Jokicsnál, mert kedd este a párharc ötödik, denveri meccse előtt a szerb a bemelegítésnél odasétált a milliárdoshoz, játékosan odadobta neki a labdát, majd kezet rázott vele, és megölelte, jelezve, hogy nincs harag.

All love between Jokic and Suns governor Mat Ishbia pre-game 🤝 pic.twitter.com/lSCseJkZy1 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2023

Aztán a biztonság kedvéért dobott 29 pontot, leszedett 13 lepattanót, kiosztott 12 gólpasszt, és tripla-duplájával oroszlánrészt vállalt a 118–102-es Nuggets-győzelemben.

Állítólag Phoenixben már szállóige lett a sztoriból: „Öleljen meg téged a Nikola Jokics!”

Mellesleg Jokics az ötödik meccsen is főszereplője volt egy lökdösődésnek, csak ezúttal őt taszították arrébb. Már húsz ponttal vezetett a Nuggets, amikor az ellenfél időt kért. Kialakult az ilyenkor szokásos kupaktanács az edző és a játékosok között, amikor Jokics ismeretlen okból odasomfordált, mintha bele akarna hallgatni a beszélgetésbe.

Ekkor Landale, a Suns játékosa odébb tessékelte, majd Kevin Durant, a Phoenix szupersztárja még nyomatékosan el is lökte a szerb centert, aki erre ugyanolyan teátrális mozdulattal, mint két napja Ishbet, a karjait lóbálva hátratántorodott. El is érte a célját, mert a bíró adott egy technikait Durantnek…

Kevin Durant shoves Nikola Jokic out of the Suns’ huddle 👀🍿 pic.twitter.com/xeHcNGj3Un — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 10, 2023

Ettől függetlenül a Denver lemosta a parkettről a Phoenixet, és egyetlen győzelemre van attól, hogy bekerüljön a nyugati főcsoport döntőjébe.

Akárcsak a Philadelphia 76ers, amely idegenben szerzett vezetést a Boston Celtics ellen keleti elődöntőben. Az aktuális MVP, a 33 pontot szerző Joel Embiid vezérletével 115–103-ra győzött a Philly, amelyben a fiatal Tyrese Maxey is remekelt 30 pontjával és hat triplájával. James Harden ezúttal nem szórta a kosarakat, csak 17 pontig jutott, de leszedett 8 lepattanót és adott 10 gólpasszt. A hatodik meccset Philadelphiában rendezik, Embiidék otthon lezárhatják a párharcot.

A kameruni óriás nemcsak a pontszerzésből vette ki a részét, de volt egy szédületes blokkja is:

Kevin Durant shoves Nikola Jokic out of the Suns’ huddle 👀🍿 pic.twitter.com/xeHcNGj3Un — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 10, 2023

Maxey pedig a világ végéről is bedobta a hármast:

30 PTS | 7 REB | 6-12 3FG



Maxey is a mood.



hydrated by @BioSteelSports pic.twitter.com/IzQSZXtw2W — Philadelphia 76ers (@sixers) May 10, 2023

Keleti főcsoport elődöntő:

Boston Celtics–Philadelphia 76ers 103–115

Ld.: Tatum 36, J. Brown 24, Smart 14, ill. Embiid 33, Maxey 30, Harden 17, Harris 16, House 10

A 76ers 3–2-re vezet.

Nyugati főcsoport elődöntő:

Denver Nuggets–Phoenix Suns 118–102

Ld. Jokics 29 (13 lepattanó, 12 assziszt, 2 blokk, 1 labdaszerzés), B. Brown 25, J. Murray és Porter Jr. 19-19, ill. Booker 28, Durant 26, Ayton 14

A Nuggets 3–2-re vezet.

(Borítókép: Nikola Jokics, a Denver Nuggets játékosa fellöki a Phoenix Suns tulajdonosát, Matthew Ishbiát 2023. május 7-én. Fotó: Aron Ontiveroz / The Denver Post / Getty Images)