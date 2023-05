Úgy harangozták be a Los Angeles Grand Prix-t mint a legnagyobb atlétikai viadalt a városban az 1984-es Los Angeles-i olimpia óta. Nem is hazudtak a szervezők, mert Ryan Crouser hatalmas világcsúccsal nyerte a férfi súlylökést, és ettől függetlenül is potyogtak a világ idei legjobb eredményei.

Az amerikai Ryan Crouser igazi óriás a maga 201 centijével és 145 kilójával. A súlylökés óriása. Kétszeres olimpiai és egyszeres világbajnok. Már eddig is ő tartotta a szám világcsúcsát 23,31 méterrel a 2021-es amerikai olimpiai válogató óta, de szombat este, a Los Angeles-i versenyen háromszor is 23 méterre lökte a súlyt, és a legnagyobb dobásával, a 23,56 méterrel megjavította saját világrekordját. A 23,31-es és a 23,23-as lökése is ott van a világtörténelem hat legnagyobb dobása között.

Teljesen odavagyok – nyilatkozta Crouser a világcsúcs után. – Úgy éreztem, hogy tonnányi erő van bennem, és sikerült jó nagyot löknöm. De még ennél is többre vagyok képes, és ez izgalommal tölt el. Az az egészben a legszebb, hogy még el sem kezdtük a formám kihegyezését, nagy súlyokat emelgetek az edzéseken. A java még csak most jön!

A 30 éves Crouser dobása akkora volt, hogy majdnem kirepült a golyó a kerítésen túlra!

History 🔥



Watch the monumental throws, including the astonishing 23.56m world record, from @RCrouserThrows at the @usatf Los Angeles Grand Prix 😎#ContinentalTourGold

Óriási volt az érdeklődés a női 100 méteres síkfutás iránt, mindenki az amerikai Sha’Carri Richardson és az elefántcsontparti Marie-Josée Ta Lou összecsapására fente a fogát. Richardson enyhe ellenszélben 10,90 mp-cel nyerte a maga előfutamát, Ta Lou 10,88-cal a sajátját, de a döntőtől mindketten visszaléptek. Richardson izomgörcsre hivatkozva, Ta Lou nem indokolta meg visszalépését. Távollétükben az amerikai Morolake Akinosun győzött 10,97-tel.

És most a világ idei legjobb eredményei: férfi 800 méteren az amerikai Clayton Murphy győzött 1:44.75 perccel, női 100 méter gáton a Puerto Ricó-i Jasmine Camacho-Quinn 12,31-gyel az amerikai Keni Harrison (12,35 mp) előtt, a férfi rúdugrást pedig a svéd Armand „Mondo” Duplantis nyerte 591 cm-rel az ugyanennyit ugró amerikai Sam Kendricks előtt. A női súlylökésben is a világ idei legjobbja született, az amerikai Maggie Ewen jóvoltából, aki 20,45-öt lökött. A férfi 1500 méteren is új idénycsúcs született, a kenyai Timothy Cheruiyot 3.31,47 perccel győzött. A nők hasonló távján az etióp Diribe Welteji is a világ idei legjobbját futotta 3:57,84 perccel, ahogy Marileidy Paulino is a női 400 síkon 49,98 mp-cel.

Végül nézzük meg a férfi 400 méter sík befutóját, mert ilyet ritkán látni. A jamaicai Sean Bailey legalább tízméteres hátrányt dolgozott le a grenadai Kirani Jamesszel szemben:

Incredible comeback from 🇯🇲's Sean Bailey in the men's 400m 🤯



44.43 PB for the win! #ContinentalTourGold pic.twitter.com/q31TllIaXT — World Athletics (@WorldAthletics) May 27, 2023

(Borítókép: Ryan Crouser a Los Angeles Grand Prix-n 2023. május 27-én. Fotó: Katharine Lotze / Getty Images)