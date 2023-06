Szombaton 17:45-kor Magyarország–Spanyolország elődöntőt játszanak a szlovéniai női kosárlabda Európa-bajnokságon. Ilyesmi, mármint, hogy elődöntőt vívjunk az Eb-n, legutóbb 1997-ben fordult elő, hazai pályán. Akkor nem sikerült megszerezni még a bronzérmet sem, most a spanyolok ellen, ha nem is vagyunk esélyesek, annyi jó előjel mutatkozik, hogy szűk két hete felkészülési mérkőzésen 77–65-re megvertük a sokszoros Európa-bajnokot.

Kosárlabda, csapat: évek óta

Sokan ámuldoznak azon, hogy az a magyar válogatott, amely két éve még lemaradt az Eb-ről, most ott van a kontinens négy legjobb válogatottja között, sőt, már biztosította helyét az olimpiai selejtezőn is, amire 31 éve nem volt példa.

Valójában azonban nem meglepő a magyarok jó szereplése. Rátgéber László, korábbi szövetségi kapitány, a 2009-es Euroliga-győztes Szpartak Moszkva akkori edzője előre megmondta e sorok írójának, hogy érmes lesz a válogatott Ljubljanában. Ez már majdnem megvalósult, ehhez még két dobása van az együttesnek. Először a szombati elődöntőben, majd vasárnap a helyosztón, akár a harmadik, akár az első helyért játszunk.

Nem beszélve arról, hogy a mostani csapat magja lényegében nyolc éve együtt van; a 2014-es csehországi U17-es világbajnokságon Mészárosné Kovács Andrea irányításával bronzérmet szerzett a magyar válogatott. És annak az együttesnek a kezdő ötösében ott volt Kiss Virág, Dubei Debóra, Studer Ágnes és Aho Nina, a mostani válogatott erősségei. Mi több, akkor Kiss és Dubei bekerült a torna All-Star csapatába.

Mondhatnánk, hogy szerencsés csillagzat alatt született társaság, de szerintem azért voltunk ilyen jók, mert mindenki vezéregyéniség volt a saját klubjában. Igyekeztem ilyen, vezér mentalitású játékosokat a csapatomba építeni, és úgy látszik, ez jó elképzelés volt. De a mostani válogatottból Horváth Betti és Varga Alíz is játszott, illetve játszik nálam.

– mondta az Indexnek Kovács Andrea, aki évekig a Szeged edzője volt, egy éve pedig a Vasast irányítja.

Egy meccsre a döntő

Persze a válogatott sikerszériájában az is szerepet játszik, hogy meggyengült az európai mezőny, nagyon sok válogatottnál generációváltás történt, például a spanyolok és a szerbek már csak nyomokban emlékeztetnek korábbi világverő együttesükre.

Mindez azonban nem számít, régi igazság, hogy azokat kell legyőzni, akik ott vannak a mezőnyben. A magyar válogatottban nincs 30 évesnél idősebb játékos, ráadásul olyan centersorral rendelkezik (Kiss Virág, Határ Bernadett, Cyesha Goree ), amely párját ritkítja Európában, és ha még Juhász Dorka, a Minnesota Lynx sztárja is itt lenne...

De mindegy is, abból főzünk, ami/aki van, a többi válogatottból is hiányoznak a WNBA-ben érdekelt sztárok. Most csak az számít, hogy szombaton 17:45-kor legyőzzük a spanyolokat, és akkor Eb-döntős lesz a magyar válogatott, amire legutóbb 1956-ban, előzőleg meg 1950-ben volt példa. Érmes pedig 1991 óta nem volt Magyarország.

(Borítókép: Goree Cyesha és Kiss Virág, a győztes magyar válogatott tagjai ünnepelnek a női kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott, Magyarország - Csehország mérkőzés után a ljubljanai Stozice Arenában 2023. június 22-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)