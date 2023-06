Belgium női kosárlabdában az Európa-bajnok! Még leírni is hátborzongató, majdnem olyan, mintha Kongó jégkorongban világbajnok lenne, vagy a jamaicai négyes bob olimpiát nyerne. Pedig ez van, ami a belgák aranygenerációjának nem sikerült futballban, azt a kosaras hölgyek megcsinálták. Belgium először játszott Eb-döntőt, és mindjárt meg is nyerte.

Először volt Spanyolország–Belgium a női kosárlabda Európa-bajnokságok történetében, ez is mutatja a kontinentális erőviszonyok lassú, de biztos átalakulását. A címvédő Szerbia a futottak még mezőnyben végzett, Oroszország a háború miatt itt sem lehetett, de ettől függetlenül sem játszik már komoly szerepet a földrész kosárlabdasportjában, Belgium viszont Franciaország elődöntőbeli legyőzésével bejelentette igényét az aranyéremre.

A hispánok eddig tíz érmet szereztek az Eb-ken: 4 arany, 1 ezüst és 5 bronz megoszlásban, a belgák nagy generációja a 2017-es és a 2021-es bronzérem után most csúcsra járatta magát.

Miguel Méndez spanyol szövetségi kapitány válogatottját jól ismerjük, velük csatáztunk a szombati elődöntőben, és vesztettünk 69 – 60-ra úgy, hogy akár nyerhettünk is volna. Sőt, előkészületi meccsen 12 ponttal meg is vertük őket.

Belga aranygeneráció

No de a belgák! Honnan bukkantak elő? Hát nem a semmiből, mert a kilencvenes, kétezres években volt már egy világklasszisuk Ann Wauters személyében, aki ugyan már 43 éves és visszavonult, a Chicago Sky másodedzője, de a pályafutása épp hogy összeért a mai aranygenerációéval. Hiszen 2017-ben még játszott az Eb-bronzérmes válogatottban.

Amelyben már ott volt Emma Meesseman, napjaink talán legnagyszerűbb európai kosarasa. Meesseman 30 éves és 193 centi magas, férfias power forward, aki kintről is bedobja a hármast, ha kell. Mögötte az irányító egy csinos, 26 éves szőke lány, Julie Allemand, a mostani Eb legjobb irányítója meccsenkénti 8,8 gólpasszával. Julie Vanloo és Kyara Linskens a további kulcsemberek, de az igazi vezér a kispadon ül a francia tréner, Rachid Meziane személyében.

A vasárnapi döntő első negyedében 24-15-re elhúztak a spanyolok elsősorban Queralt Casas kosaraival. Alba Torrens most nem volt olyan aktív, mint ellenünk, helyette is termelt viszont a kis Casas. Odaát Meessemannak most annyira nem ment, ezért maradt a kilencpontos spanyol vezetés szünet után is (34 – 25).

Spanyol villámrajt

A harmadik negyed roppant magas színvonalú kosárlabdát hozott, Julie Allemand főszereplésével. A kis szőke belga úgy tört be a spanyol tornyok közé, mint San Franciscóban Steph Curry, neki köszönhetően csökkentette ötpontosra a hátrányát Belgium (48 – 43).

Innen vágtak neki az utolsó negyednek. És amikor Meesseman triplájával 55 – 54-re átvette a vezetést Belgium, szinte felrobban a félig tele csarnok – ez már ebben a sportágban, a női kosárlabdában szinte telt háznak számít... A sztár hátára vette csapatát, ekkor már 19 pontnál, 8 lepattanónál és 4 labdaszerzésnél tartott.

És akkor Meesseman!

Remekül védekezett mindkét csapat, lejárt a belgák támadóideje, Torrens viszont betalált, ezzel 56 – 55 volt oda. Meesseman egy jó büntető, 56 – 56, és 02:50 volt hátra. Linskens ziccert dobott Meessemann labdalopása és gólpassza nyomán, kezdett felülkerekedni Belgium.

Messemann tarthatatlan volt, a végén mindent bedobott, Belgium 64–58-ra győzött, és ezzel először lett Európa-bajnok.

A torna legértékesebb játékosa, az MVP Emma Meesseman lett, teljesen megérdemelten. Azok után, hogy az idei Euroligának is ő lett a legértékesebb játékosa...

A torna All-Star ötösébe három belga került be: Julie Allamand, Emma Meesseman, Julie Vanloo, továbbá a spanyol Alba Torrens és a francia Sandrine Gruda.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

Döntő

Belgium–Spanyolország 64–58 (13–17, 12–15, 18–16, 21–10)

Ld.: Meesseman 24, Linskens 18, Vanloo 13, Allemand 9, ill. Casas 14, Carrera 12, Ginzo 10.

(Borítókép: Emma Meesseman 2023. június 25-én. Fotó: Ales Beno / Anadolu Agency / Getty Images)