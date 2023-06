a Miami Heattel, a Cleveland Cavaliersszel és a Los Angeles Lakersszel összesen négyszeres bajnok (további hat döntőben játszott!), négyszer lett az alapszakasz és négyszer a finálé legértékesebb játékosa, 2005-től kezdve sorozatban 19-szer választották be az All-Star-gálára, 13-szor került be az év álomcsapatába, háromszor a második és háromszor a harmadik ötösbe, ötször volt az év legjobban védekező álomcsapatában, volt az alapszakasz pontkirálya és legjobb előkészítője is, az AP-nél négyszer lett az év sportolója, és nyert olimpiai bajnoki címet Pekingben, valamint Londonban is.