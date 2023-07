Las Vegasban tartják a WNBA soros All-Star hétvégéjét. Az NBA női változata mind ez ideig jócskán háttérbe szorult a férfikosarasok mögött, most azonban egy román szülőktől már Kaliforniában született lány, Sabrina Ionescu olyan teljesítménnyel nyerte meg a tripladobó versenyt, amire még a nagy Steph Curry, a műfaj királya sem volt képes: sorozatban húsz hármast bevágott, és a maximális 40 pontból 37-et teljesített.

Sabrina Ionescu édesapja 1989-ben, a Ceausescu kivégzése körüli felfordulásban disszidált Romániából az Egyesült Államokba, majd hat évvel később az édesanya is követni tudta férjét Walnut Creek városába, ahol Sabrina 1997-ben megszületett.

A lány óriási kosarastehetségnek bizonyult, 2020-ban a draft első kiválasztottjaként került a New York Liberty csapatához.

Péntekről szombatra virradóra az All-Star hétvége tripladobó versenyét úgy nyerte meg Ionescu, hogy az összes dobásából mindössze kettőt hibázott el, és volt egy olyan szakasza a sorozatának, amikor húsz hármast bombázott be sorozatban. Összesen 37 pontot ért el a lehetséges 40-ből (vannak olyan színes labdák, amelyek kettőt, sőt hármat érnek), és alaposan megjavította nemcsak Allie Quigley 2022-es 30 pontos női rekordját, hanem Steph Curry (2021) és Tyrese Haliburton (2023) 31 pontos abszolút csúcsát is.

A nézőtéren ott volt Sabrina népes családja 30 fővel és Quigley, az eddigi női csúcstartó is, aki korábban Magyarországon is profiskodott. Quigley közzé is tett egy tweetet, amelyben kifejezte meggyőződését, hogy Ionescu eredményét soha senki nem dönti meg:

UNBELIEVABLE!!! This record won’t ever be broken🔥 https://t.co/IgFeWpqOM2 — Alexandria Quigley (@alliequigley) July 14, 2023

Az semmi, de maga a király, Steph Curry is megnyilvánult, kalapot emelt a román származású hölgy előtt: „Ez már röhejes!”

Ionescu 27 dobásából 25 célba talált.