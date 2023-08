A kapitány kiadta a parancsot: új korszaknak kell kezdődnie!

A torna és az egész nyár egy kicsit különös volt nekünk

– idézte a Magyar Távirati Iroda a szakvezető az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatát.

„Az első meccsre koncentráltunk, mert tudtuk, hogy ha nyerünk, akkor van még sanszunk. Egylabdás meccs volt, elment, innentől már a jövőt is szem előtt tartva építkeztünk, két 19 éves gyerek is pályára lépett. Szomorú, hogy így zártuk a tornát, de én realista vagyok, előtte is tudtam, hogy az olimpia messze van tőlünk, és a februári Európa-bajnoki selejtező a fontos.”

A kapitány kiemelte, a fenti okokból engedett el több embert, nem a legjobb csapattal mentek Lengyelországba, ami lehet, hogy az ő hibája, és más másként csinálta volna.

Befektetés és fájdalom nélkül nem lesz jövő. Négy nap alatt három meccset játszott a kilenc tapasztalt játékos és a három fiatal, ez a terhelés nem ennek a csapatnak való.

Ivkovics rátért a lehetséges kilátásokra:

„velem a válogatott nem tud tovább haladni egy magasabb szintre.”

„Ahogy korábban mondtam, most már az Európa-bajnoki részvétel a minimum, a világbajnoksághoz szerencse is kell, az olimpia viszont nagyon messze van tőlünk. Át kell gondolni mindenkinek a helyzetet. Minden rendben van, de új korszaknak kell kezdődnie, hogy ne az Eb legyen a maximum a magyar kosárlabdának.”

A válogatott következő megméretése a 2025-ös Európa-bajnokság selejtezősorozata lesz, amelyet Izlandon kezd meg február 22-én.

Két vereség után még élt a remény

A magyar válogatott vasárnap 83–81-re kikapott a hazaiaktól, majd hétfőn Portugáliával szemben is alulmaradt 86–74-re. Ez azt jelentette, hogy az utolsó forduló előtt két pontjával sereghajtó volt a B csoportban. A remény azonban élt, mivel a hazaiak kora este 78–65-re verték a portugálokat.

A kvartett zárómeccsén az kellett a továbbjutáshoz, hogy a magyarok legalább 16 ponttal megverjék a délszláv gárdát. Ebben az esetben ugyanis a magyar, a bosnyák és a portugál gárda is egy győzelemmel és két vereséggel zár, és a hármas minitabellából a magyarok kerültek volna a továbbjutást jelentő második helyre.

A magyar és a bosnyák gárda az elmúlt egy évben háromszor is összecsapott:

tavaly szeptemberben az Európa-bajnokság kölni csoportmérkőzésén 95–85-re az ellenfél bizonyult jobbnak, majd a világbajnoki selejtezők második körében novemberben szintén bosnyák siker született Szarajevóban (83–78), ám februárban, Szombathelyen a magyarok nyertek (87–77). A gliwicei találkozón ott voltak a rivális legnagyobb ászai, vagyis a 2014 óta NBA-s Jusuf Nurkic, a honosított Luka Garza, aki már 60 NBA-meccsen lépett pályára, továbbá a Real Madriddal idén – Hanga Ádám klubtársaként – Euroliga-bajnok Dzanan Musa.

A sorsdöntő összecsapáson hamar „elment a hajó”, és már vissza sem jött

A sorsdöntő mérkőzés korán eldőlni látszott, mivel a bosnyákok 5–0-val, majd 16–3-mal kezdtek, a magyarok pedig nemigen tudtak mit kezdeni az ellenfél magassági és erőfölényével. Az Ivkovics-legénység reményei 36–14-nél végképp „léket kaptak”, Musa csakhamar 16 pontnál tartott, az időnként megvillanó magyarok csak asszisztálni tudtak a bosnyák gálához,

a nagyszünetben 57–28 volt az állás.

Fordulás után Vojvoda bedobta 12. pontját, majd nemsokára Perl Zoltán is, de ez nem sokat segített a nemzeti csapaton: a hátrány 30 pont fölé nőtt, és innentől már csak formalitás volt a hátralévő másfél negyed. A 83–52-ről induló zárószakaszra már nem maradtak izgalmak, a bosnyákok végül 25 ponttal nyertek. A magyarok három vereséggel zárták az előselejtező tornát, és nem jutottak tovább, így a párizsi játékokról is lemaradnak. A férfi válogatott még sosem szerepelt olimpián.

A gliwicei és tallinni kvartettekből továbbjutó két-két együttes – azaz Lengyelország és Bosznia-Hercegovina, valamint Izrael és Észtország – számára az elődöntőket pénteken rendezik, a döntőre pedig vasárnap kerül sor Gliwicében. A tornagyőztes folytathatja februárban az olimpiai selejtezőben.

Olimpiai előselejtező, B csoport, 3. forduló:

Bosznia-Hercegovina–Magyarország 103–78 (36–16, 21–12, 26–24, 20–26)

Lengyelország–Portugália 78–65 (17–10, 18–14, 18–17, 25–24)

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Lengyelország 6 pont, 2. (és továbbjutott) Bosznia-Hercegovina 5, 3. Portugália 4, 4. MAGYARORSZÁG 3