Az Egyesült Államok legutóbb csúnyán leszerepelt, most visszaülne a világ trónjára

Elég csak a címvédő spanyolokat, a szintén nemzetközi sztárokat felvonultató ausztrálokat vagy a trónkövetelő franciákat említeni. Nézzük, mire vagy leginkább kikre figyeljünk az egészen szeptember közepéig tartó világeseményen.

Szakági világégés: hetedik a Team USA!

2019-ben hatalmas meglepetés született a Kínában rendezett világbajnokságon, a favoritnak számító Team USA mindössze a hetedik helyen végzett, így finoman szólva is van mit kijavítania az immár Steve Kerr vezette nemzeti csapatnak. Fontos megjegyezni, hogy a négy évvel ezelőtti vb-re úgy érkeztek az amerikaiak, hogy előtte sok kritikát kaptak a rendkívül foghíjas, gyenge keretük miatt, a negatív feltételezések aztán tanúbizonyságot nyertek a parketten. Ami az idei „felhozatalt” illeti, most sem lehet azzal vádolni őket, hogy kivétel nélkül elhozták volna az összes tengerentúli szupersztárjukat, viszont a szinte csak ígéretes fiatalokból álló keret bizakodásra adhat okot.

Főleg annak ismeretében, hogy a kispadon a szakma talán jelenlegi legjobb edzője, Steve Kerr foglal helyet.

Az amerikaiak legutóbb 2014-ben nyertek világbajnokságot, történelmük során viszont már öt alkalommal ülhettek fel a sportág trónjára, a potenciális hatodik világbajnoki címükkel pedig a becsületüket nyernék vissza. A csapat legnagyobb sztárja Anthony Edwards, a Minnesota Timberwolves irányítója, aki az elmúlt hónapokban bebizonyította: abszolút alkalmas a vezérszerepre hazája válogatottjában.

A 2020-as NBA-draft első helyén kiválasztott játékos az erő és a halálos pontossággal elhajított dobások tökéletes kombinációja, aki támadó és védő oldalon is meghatározó szereppel bír a pályán. Edwards a felkészülési mérkőzéseken bebizonyította, első számú opciója lesz csapatának a világbajnokságon, és azok után, hogy idén februárban már élete első All Star-gáláján is szóhoz jutott, ennyivel közel sem elégszik meg. Elmondása szerint idővel szeretné felülmúlni Michael Jordant mint a történelem legjobb dobóhátvédje.

A 22 éves szupersztáron kívül meghatározó szerep hárulhat a New Orleans Pelicans kulcsjátékosára, Brandon Ingramre, míg az Indiana Pacers elképesztő ütemben fejlődő sztárja, Tyrese Haliburton is olyan tényező lehet, amely a különbséget jelentheti döntő pillanatokban. Az amerikai válogatott mérkőzéseit mindenképpen érdemes lesz követni a világbajnokságon. Ezen tényezők ismeretében pedig felmerülhet a kérdés: már most odaadhatjuk az amerikaiaknak az aranyérmet?

a válasz EGYÉRTELMŰEN NEM!

Akármennyire toronymagas favoritnak számít a Team USA, bőven van olyan kerettel rendelkező ország, mely veszélyt jelenthet Steve Kerr csapatára.

Érdemi kihívók sora a parketten

Meglepő lehet elsőre, de Németország legjobb kosarasai komoly kihívást tartogathatnak bármelyik nemzet számára, mivel a tavalyi Európa-bajnokságon harmadik helyen végző együttesben rengeteg potenciál rejlik. A németek történelmük során mindössze egyetlen világbajnoki érmet gyűjtöttek be – még 2002-ből van egy harmadik helyezésük –, a nemzetközi szövetség világranglistáján pedig a 11. helyen állnak, de ennek ellenére komoly játékerőt képviselnek.

A csapat kulcsembere az NBA-irányító Denis Schröder, a szintén tengerentúli tapasztalattal bíró Wagner testvérek, Franz és Moritz az energiát, a szüntelen mozgást hozzák a csapatba, Daniel Theis, valamint Johannes Voigtmann tapasztalatukkal segíthetik társaikat, míg rajtuk kívül is bőven akadnak olyan játékosok, akik a felkészülés során tökéletesen teljesítették szerepkörüket. Négy évvel ezelőtt még a legjobb 16 mezőnyébe sem jutottak be, de idén minden bizonnyal ennél sokkal nagyobb dolgokra lesznek hivatottak. Mindenképp megéri rajtuk tartani figyelő tekintetünket.

A németeken kívül a korábbi kétszeres győztes, jelenlegi címvédő Spanyolországot sem szabad lebecsülni, még annak ellenére sem, hogy jelenleg nem tartoznak a legnagyobb esélyesek közé. Mondjuk 2019-ben is ehhez hasonló jelzőkkel illették a csapatot – hatodik helyen rangsorolták az erőviszonyok alapján –, aztán láss csodát, a végén a hispánok örülhettek, és ültek fel a kosárlabdázás trónjára. A spanyol válogatott egyik kulcsfigurája Rudy Fernández lesz, aki pályafutása utolsó világeseményére készül a nemzeti csapatban. A Real Madrid 38 éves hőse a férfi kosárlabda történetének egyik legsikeresebb játékosa, két világbajnoki címe mellett négyszer nyert Európa-bajnokságot, míg három olimpiai éremmel – kettő ezüsttel és egy bronzzal – büszkélkedhet. Annak ellenére, hogy a spanyolok nélkülözik irányítójukat, Ricky Rubiót, Fernández és Sergio Llul mellett a Hernangómez fivérekre várhat meghatározó szerepkör.

Spanyolországnak egyébként szerencsés a sorsolása, útja egészen az elődöntőig kikövezettnek tűnik, onnantól pedig már csak két győzelemre lesz attól, hogy megvédje világbajnoki címét.

A harmadik európai csapat a legfőbb kihívók között az a Franciaország, amelynek a kerete hemzseg az NBA-sztároktól, továbbá egyértelmű célja, hogy a jövőre, hazai pályán rendezendő ötkarikás játékokra vb-aranyéremmel hangoljon. A franciák felkészülése közel járt a tökéleteshez, a Tokióban az olimpia címért játszó csapat legjobb világbajnoki szereplése a négy évvel ezelőtti bronzérem volt, de ezúttal magasabbra tenné a lécet.

Az NBA-sztár Rudy Gobert fémjelezte együttes kizárólag Ausztráliától szenvedett vereséget a tornát megelőző felkészülési mérkőzéseken, az azt megelőző hat találkozót magabiztosan nyerte meg, játékosai pedig duzzadnak az önbizalomtól. Gobert egyébként azon kosárlabdázók egyike a világbajnokságon, akire mindenképpen megéri figyelni, a 221 centis óriás nemcsak kiváló pontszerző, többször elnyerte már Az év védő játékosa címet a tengerentúlon, rettenthetetlen blokkoló hírében áll, így a pálya mindkét végén kihagyhatatlan láncszeme a sportág trónjára törő válogatottnak.

A franciáknak – rendező ország révén – nem kell foglalkozniuk az olimpiai kvalifikációval, az utóbbi időben nagy tornákon jól szerepeltek, így jogosan várhatják el maguktól, hogy a korábban begyűjtött ezüst- és bronzérmek után arany kerüljön a nyakukba szeptember 10-én.

Rudy Gobert jóbarátja, Evan Fournier oldalán lehet válogatottja húzóembere, míg Nando de Colo és a Los Angeles Clippers magasembere, Nicolas Batum klasszisai is döntő tényezők lehetnek az előttünk álló két hétben. Érdekesség, hogy a toronymagas favorit Egyesült Államok mögött Franciaország végső sikerére látják a legnagyobb esélyt a szakértők, míg utánuk Spanyolország, Németország és Ausztrália sorakozik a kihívók között.

Az óceániai válogatott a 2019-es világbajnokságon a negyedik helyen végzett, kerete pedig idén sem lett gyengébb, mint volt a legutóbbi tornán. A többnyire NBA-játékosok alkotta csapat felkészülése nem mondható tökéletesnek: meglepő vereséget szenvedett Brazíliától, viszont legyőzte többek között Franciaország Grúzia legjobbjait. A tokiói olimpián bronzérmes válogatott húzóembere a Brooklyn Nets játékosa, Patty Mills lesz, de Josh Giddey, a tengerentúli liga egyik legígéretesebb és kimagasló játékintelligenciával rendelkező dobóhátvédje rendkívül izgalmas láncszeme lehet Brian Goorijan vezetőedző csapatának. Az ausztrálok leszögezték: céljuk, hogy történetünk legsikeresebb világbajnokságát teljesítsék, és felülmúlják a négy évvel ezelőtti negyedik helyüket.

NBA-sztárok ide vagy oda, a pénteken rajtoló világbajnokságról rengeteg olyan klasszis volt kénytelen lemondani részvételét, akik alapesetben hazájuk rendelkezésére álltak volna. Talán a legnagyobb hiányzó Jannisz Antetokounmpo, a Milwaukee Bucks NBA-bajnok kosárlabdázója, aki élete egyik legnehezebb döntésének nevezte, amikor lemondta a vb-t sérülése miatt. A görög válogatott legnagyobb sztárja nélkül aligha lesz tényező a végső győzelemre esélyesek között, ugyanúgy, mint Szerbia Nikola Jokics nélkül. A Denver Nuggets centerének távollétében Bogdan Bogdanovicsra hárulhat a vezérszerep, míg Nikola Jovics, Nikola Milutinov és Vanja Marinkovic fontos kiegészítőemberei lehetnek Stevislav Pesics csapatának. Egyesek szerint a szerbek ugyan nem számítanak végső esélyesnek, de éppen emiatt nyomás nélkül érhetnek el kiugró eredményt.

Nagyjából idesorolható még Szlovénia Luka Doncic vezetésével. Korunk egyik legizgalmasabb és kimondhatjuk, egyik legjobb játékosa hazája élén megpróbálkozik maradandót alkotni a világbajnokságon, de klasszisa minden bizonnyal nem lesz elegendő önmagában a sikerhez. A 24 éves játékos irányításával a szlovén válogatott Tokióban negyedik helyen végzett, de Európa-bajnoki címét már nem tudta megőrizni. A Mike Tobey-t, Klemen Prepelicet és a fiatal tehetség Ziga Samart felvonultató válogatott ugyan nem tartozik a legveszélyesebbek közé, de félvállról egyik csapat sem veheti a szlovénok elleni mérkőzését.

Már csak a Doncic-faktor miatt sem.

A Japán, Indonézia és Fülöp-szigetek által rendezett kosárlabda-világbajnokság péntektől egészen szeptember 10-ig tart.

A világbajnokság csoportjai

A csoport: Olaszország, Fülöp-szigetek, Angola, Dominikai Köztársaság

Olaszország, Fülöp-szigetek, Angola, Dominikai Köztársaság B csoport: Szerbia, Kína, Puerto Rico, Dél-Szudán

Szerbia, Kína, Puerto Rico, Dél-Szudán C csoport: Görögország, Jordánia, USA, Új-Zéland

Görögország, Jordánia, USA, Új-Zéland D csoport: Montenegró, Egyiptom, Litvánia, Mexikó

Montenegró, Egyiptom, Litvánia, Mexikó E csoport: Finnország, Japán, Németország, Ausztrália

Finnország, Japán, Németország, Ausztrália F csoport: Zöld-foki-szigetek, Szlovénia, Grúzia, Venezuela

Zöld-foki-szigetek, Szlovénia, Grúzia, Venezuela G csoport: Irán, Elefántcsontpart, Brazília, Spanyolország

Irán, Elefántcsontpart, Brazília, Spanyolország H csoport: Lettország, Franciaország, Libanon, Kanada

A csoportkörből az első két helyezett csapat automatikusan kvalifikál a nyolcaddöntőbe, míg a harmadik és negyedik helyezett együttesek a 17–32. helyért küzdhetnek tovább.

