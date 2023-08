A németek hibátlanok a világbajnokságon, a Dominikai Köztársaság is remekel

A Távol-Keleten zajló férfi kosárlabda-világbajnokság csoportkörében a német válogatott hibátlan teljesítménnyel, háromból három győzelemmel zárt, és kvalifikált az egyenes kieséses szakaszba. A Dominikai Köztársaság is újra győzött, míg a franciák két vereségük után legyőzték Libanont.

Az F-csoportban az első két meccset magabiztosan megnyerő Németország a Los Angeles Lakers-irányító, Denis Schröder irányításával Finnországot is felül múlta kedden, ezzel nem talált legyőzőre a csoportkörben. Schröder ezúttal is remekelt, 15 pontot dobott négy gólpassza mellett, vesztes félről pedig a szintén NBA-sztár Lauri Markkanen vitte a prímet 14 ponttal és négy lepattanóval. Finnország mind a három mérkőzését vereséggel zárta a csoportkörben.

A játéknap további mérkőzésein a Karl-Anthony Townsszal felálló Dominikai Köztársaság újra nyert, most Angola legjobbjait győzte le, és maradt hibátlan mindhárom találkozóján. A korábban végső győzelemre is esélyes, NBA-sztárokkal felálló Franciaország meglepetésre elbukta első két mérkőzését – ezzel kiesett –, de záró találkozóját a csoportkörben megnyerte Libanon ellen, igaz, ezt is csak nagy nehezen.

Az abszolút favorit Egyesült Államok egyelőre hibátlan, Új-Zélandot és Görögországot is magabiztos múlta felül, szerdán pedig Jordánia ellen teheti teljessé csoportkörös teljesítményét. A címvédő spanyolok is hibátlanok, ezzel nem veszélyeztetve tagságukat az egyenes kieséses szakaszban.

KOSÁRLABDA, FÉRFI-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

10.00:

Angola–Dominikai Köztársaság 67–75

14.00: Fülöp-szigetek–Olaszország

D-CSOPORT

Egyiptom–Mexikó 100–72

14.30: Montenegró–Litvánia

E-CSOPORT

Németország–Finnország 101–75

13.10: Ausztrália–Japán

H-CSOPORT