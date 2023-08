Juhász Dorka reméli, csapata a jövőben is számít rá

A sportoló a Washington Mystics elleni 83–72 arányú vereség után az MTI-nek Washingtonban adott interjúban elmondta, hogy a csapat a mérkőzés egyes pontjain lassan védekezett, amit az ellenfél kihasznált, és az eladott labdákból is könnyű pontokat szerzett. Hozzátette, hogy voltak jó pillanatok a mérkőzésen a Minnesota számára is, amiből tanulni kell, és menni tovább. Megjegyezte: a Washington Mystics ismét teljes kerettel tudott kiállni ellenük, a korábban sérült játékosok is pályára léphettek, ami megmutatta az ellenfél erejét.

Fotó: Getty Images Juhász Dorka

A WNBA, az amerikai női professzionális kosárlabda-bajnokság alapszakaszának eddig eltelt négy hónapját a magyar játékos úgy értékelte, hogy az nem a tervezetteknek megfelelően kezdődött, de később magára talált a csapat, ami az idén jelentős megújuláson megy át. „Kezdjük megtalálni, hogy milyen csapat is vagyunk” – fogalmazott Juhász Dorka, utalva arra, hogy az utóbbi időkben nagy csapatok ellen is sikerült győzelmeket aratniuk.

Nagyon élvezem, és nagyon örülök annak, hogy a Minnesotába draftoltak le, nemcsak a kosárlabda miatt, hanem a csapat is nagyon befogadó volt, sok barátot is szereztem

– tette hozzá.

A jövővel kapcsolatban Juhász Dorka elmondta, hogy jelenleg a legfontosabb a WNBA-alapszakaszból hátralévő négy mérkőzés, majd a rájátszás. Az biztos, hogy az olasz bajnok Schio csapatában játszik a következő szezonban, de a WNBA-évad lezárása után pihenő következik, csak azután jön az Euroliga és az olasz bajnokság, ami elé nagy várakozással tekint – jelezte.

A Washingtonban lejátszott mérkőzés után Cheryl Reeve, a Minnesota Lynx vezetőedzője az MTI-nek úgy értékelt, hogy a szezonban a csapat fejlődésen ment keresztül, de mindig jönnek új kihívások. Idesorolta, hogy a vesztes mérkőzésen kevesen vállaltak rádobásokat, ami a magabiztossággal függ össze, és azzal, hogy amikor nem megy, csapatként hajlamosak a kétségbeesésre.

A WNBA alapszakaszának lezárása előtt négy mérkőzéssel a Minnesota az összesített tabella 7. helyén áll, a Washington a győzelemmel az 5. helyre lépett előre.