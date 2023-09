A magyar kosárlabdázó szerződést kapott a Los Angeles Lakerstől

A magyar szövetség pénteken a közösségi oldalán tudatta, hogy a kaliforniai klub leigazolta a dominikai születésű játékost. A bb1.hu szaklap arról írt, hogy a 22 éves kosaras a Lakers edzőtáborába kapott meghívást, és ott harcolhat egy szerződésért.

Ha nem kap olyan kontraktust, amellyel az NBA-ben és a második vonalnak számító G-ligában is játszhat (two-way), akkor utóbbiban folytatja a kosaras.

A kezdő5.hu portál emlékeztetett arra, hogy a Budapesti Honvéd Akadémián nevelkedő, majd az Atomerőmű SE és a DEAC után Sopronban edződő játékos tavasszal utazott ki az Egyesült Államokba, hogy több helyen is megmutassa magát, és a Boston Celtics meg is hívta a nyári ligás (Summer League) csapatába, ahol júliusban pályára léphetett.

A Los Angeles Lakers úgynevezett Exhibit10 szerződése egyéves, nem garantált, és tipikusan az edzőtáborra szól, ahol lehetősége lesz egy magasabb szinten is megmutatni magát, és kiharcolni egy two-way szerződést, amellyel nemcsak a fejlesztésre szolgáló G-Ligás South Bay Lakersben, hanem akár az NBA-ben is pályára léphet. Ha nem sikerül ilyen szerződést kapnia (erre az NBA-szezon kezdetéig lesz lehetősége), akkor a G-Ligás csapatban is folytathatja. Az edzések mellett egyébként pályára léphet NBA-felkészülési meccseken, és felhívhatja magára a többi csapat figyelmét is.

Nem a 201 centis Valerio-Bodon Vincent az első magyar játékos, aki valamilyen formában kötődik a Lakershez: 2012-ben a USC Egyetem végzőseként Somogyi Gergő kapott előbb Summer League-, majd hasonló edzőtábor-szerződést, 2018-ban a helyi UCLA Egyetem végzőseként Golomán György a draft előtt mutathatta meg magát, 2019-ben pedig a Stanford Egyetem korábbi játékosaként Allen Rosco szerepelt a Lakers Summer League-csapatában.

A korábbi U20-as magyar válogatott Valerio-Bodon az első közülük, aki korábban nem játszott az egyetemi bajnokságban.