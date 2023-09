A világ legnagyobb kosárlabdagálája Magyarországra érkezik

Magyarországi állomások:

2024. március 5. (kedd), 19.00 – Veszprém Aréna

2024. március 6. (szerda), 19.00 – Budapest, MVM Dome

A világ legszenzációsabb sportolói közül jó néhányan szerepelnek a Harlem Globetrotters névsorában, mint például Hammer, TNT, Bulldog, Cheese, Torch, Hot Shot, Jet, Wham és Thunder.

Az egyedi játékot játszó csapat népszerűsége a mai napig töretlen. Az új turnéjukon hihetetlen akciókat, technikai bravúrokat, elképesztő zsákolásokat és káprázatos trükköket mutatnak be. Megmutatják, hogy milyen az igazi kosárlabdázás, látványos mozdulatokkal, elképesztő játékukkal nyűgözik le a nézőket. A show egyben egy igazán izgalmas és szórakoztató családi esemény is.

A világhírű Harlem Globetrotters 1926-os alapítása óta hat kontinensen, több mint 124 országban mutatta be ikonikus tehetségét. Kétszer nyerték el a Cynopsis Sports Media Awards díjat, legutóbb Emmy-díjra jelölték őket az NBC Harlem Globetrotters: Play it Forward című sorozatáért, a Naismith Memorial Basketball Hall of Fame büszke tagjai. Küldetésük a mai napig a kosárlabdázás népszerűsítése, valamint az interaktív szórakoztatás. Vezető szerepet töltenek be a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás terén. Ők azok, akik a játék megújítói, akik így népszerűsítik a ziccert, a zsákolást és a félpályás horogdobást.

A Magic Pass esemény alkalmával a meccs előtt személyesen lehet találkozni a Harlem Globetrotters játékosaival, akik megmutatnak néhány trükköt, együtt lehet velük kosárra dobálni, de adnak autogramot, és fényképeket is lehet velük készíteni. (Ez az esemény kiegészítő jeggyel látogatható.)

A kosárlabda zsonglőrei 2024. március 5-én a Veszprém Arénában, március 6-án Budapesten, az MVM Dome-ban mutatják be hihetetlen zsákolásaikat, fantasztikus trükkjeiket.

A jegyekkel kapcsolatos bővebb információk itt.