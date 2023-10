Megvan a döntés: a balhés szupersztár elköltözik Philadelphiából

Arra már múlt héten a szezon előtti beharangozónkban is kitértünk, hogy végleg megfagyott a levegő Philadelphiában James Harden körül. A sztárirányító többször is nyilvánosan beszélt arról, hogy egyáltalán nem áll szándékában továbbra is a 76ersben játszani, edzésre sem járt, és amikor még ez sem hozta meg a kívánt eredményt, még a „határon túlra is elment”: hazugnak nevezte Daryl Morey klubelnököt.

Harden a nyáron úgy döntött, hogy lehívja a 35,6 millió dolláros játékosopcióját, és idén nem lesz szabadügynök. Sokáig nem lehetett azonban biztosat tudni a Philadelphia álláspontjáról, mígnem végül beleszállt a klubvezérbe. A játékos akkor azt nyilatkozta: nem is feltétlen maga a szituáció, hanem az élet olyan, hogyha valaki elveszíti a bizalmát valakiben, az olyan, mintha egy házasságban történne meg ugyanez. „Elég egyszerű” – utalt vele arra, hogy számára ilyenkor már nincs visszaút, nincs értelme többet beszélni róla.

Elcserélése azonban kimondottan nehéznek bizonyult, ugyanis nem volt csapat, amely teljesítette volna a 76ers kérését, és legalább egy első körös választást adott volna a rendkívül problémás sztár játékjogáért.

A Clippers opcionális lehetőség és egyetlen reális célállomás volt, de a tárgyalások nem bizonyultak egyszerűnek, és túlmentek Hardennen.

Így – amint arról az ESPN NBA-szakírója, Adrian Wojnarowski elsőként beszámolt –

P.J. Tucker és Filip Petrusev is ment Hardennel Los Angelesbe, ahonnan cserébe négy kosaras (Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin), valamint több draftjog érkezett.

A Sixers 2022 februárjában egy hasonló csere keretében szerezte meg Hardent, akinek akkor éppen a Brooklyn Netsnél telt be a pohara. Egy év után…

A 76ersben Harden távozásával megnyílt a lehetőség, hogy kizárólag az ügyeletes sztárra, Joel Embiidre fókuszáljon, és a csapatot a húzóember, az előző idény legjobbjának választott játékos köré építse. Így pedig 2001 után ismét ott legyen a keleti főcsoport fináléjában, a bajnokság elődöntőjében.

Korábbi MVP-ként Harden ebben a szezonban még nem lépett pályára. Miután az alapozó időszakban jónéhány edzésen nem vett részt, a csapat szakmai stábjától azt a kérést kapta, hogy kondícióját hozza megfelelő szintre, mielőtt hivatalosan is újra a keret tagja lenne. Múlt vasárnap a 76ersnél még arról nyilatkoztak, hogy a héten már csatlakozik hozzájuk. Ehelyett Harden távozott, így aztán a 22 éves Tyrese Maxey lehet Embiid első számú segítője vagy éppen alternatívája a nehéz pillanatokban a Philadelphiánál.

A Clippers Harden érkezésével már a negyedik rutinos sztárját tudja soraiban Kawhi Leonard, Paul George és Russell Westbrook mellett. Különösen utóbbi lehet Harden számára jó ismerős, hiszen az Oklahoma Cityben, majd rövid időre Houstonban is játszottak már együtt. Leonard és George azonban sérülés miatt kiesett, így kipróbált emberrel kellett pótolni őket, hogy elérjék minimális céljukat: ott legyenek a klubrekordot jelentő főcsoportdöntőben, mielőtt a 2024–2025-ös idényre az inglewoodi új arénába költöznek.