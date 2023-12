A Pacers fiatal sztárja tarthatatlan volt, idegenben aratott bravúros győzelmet a Pelicans

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) szezonközi tornájának első két negyeddöntőjében előbb az Indiana Pacers múlta felül a Boston Celticset, majd a New Orleans Pelicans aratott bravúros győzelmet a Sacramento Kings otthonában.

Az NBA első alkalommal megrendezett, szezonközi tornája már a negyeddöntőnél jár, az első két párharcot pedig hétfőről keddre virradóra rendezték. Az első mérkőzésen az Indiana Pacers fogadta a Boston Celtics csapatát. A hazaiak az egész mérkőzésen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, nagyon vigyáztak a labdára, a másik oldalon viszont a megszokottnál sokkal több volt a hiba és a labdavesztés.

Az egyébként nagyon szoros mérkőzésen a Pacers a félidőben 7 ponttal lógott meg, de Jayson Tatumék innen egyszer még egalizáltak, végül Tyrese Haliburton jelentette a különbséget. Az Indiana 23 éves sztárja nagyon nehéz triplát süllyesztett el a gyűrűben, miközben faultolták is, majd Buddy Hield szintén egy hárompontossal tett pontot a lényegi kérdések végére. A Pacers legyőzte a keleti listavezetőt, és megváltotta jegyét a hétvégi, Las Vegas-i négyes döntőre.

Ugyanúgy, mint tette azt a New Orleans Pelicans, amely összességében váratlanul egyértelmű győzelmet aratott a Sacramento Kings otthonában. A Brandom Ingram vezette vendég alakulat az első negyedben ugyan összeszedett 10 pont körüli hátrányt, de ezt már a félidőre ledolgozta, sőt előnnyel vonult a pihenőre.

A Pelicans sztárja, Zion Williamson ezúttal csendesebb mérkőzést teljesített, mivel a támadások java részében duplázta, sőt olykor triplázta is a Kings, így alig jutott levegőhöz. Helyette viszont ott volt Ingram, aki 30 pontot tett fel a táblára, Herb Jones is rendkívül hasznosan játszott a maga 23 szerzett egységével, Valenciunas pedig 18 pontig jutott. Összességében, a második negyed elejétől a Pelicans végig vezetett a mérkőzésen, és megérdemelten jutott be a szezonközi torna elődöntőjébe.

A másik két negyeddöntőt holnap éjszaka rendezik, előbb a Milwaukee Bucks fogadja a New York Knicks csapatát, majd Los Angeles Lakers–Phoenix Suns-derbit rendeznek a négyes döntő utolsó helyéért.

(Borítókép: Getty Images)