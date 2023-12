Hétfőn győzelmet ünnepelt, most váratlanul elcserélte csapata a fiatal tehetséget

Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő New York Knicks elcserélte Immanuel Quickley és RJ Barrett játékjogait a Toronto Raptorsban szereplő OG Anunobyért. A váratlan játékoscserék nemcsak a ligát, hanem magukat az érintetteket is meglepték.

Elsőként az NBA bennfentese, Adrian Wojanrowski jelentette, hogy a Toronto Raptors elkezdte megbontani csapatát, így ékkövét, OG Anunobyt elcserélte a New York Knicksszel történt üzletben. A New York-iak a 26 éves magasemberért cserébe RJ Barrett, illetve Immanuel Quickley játékjogát küldték a kanadai városba a Detroit Pistons második körös draftjogával együtt, amely jelen állás szerint majdnem egy első körös húzást jelent a jövő évi játékosbörzén.

Fotó: Getty Images OG Anunoby

Ezen felül Shams Charania, a The Athletic újságírója úgy értesült, hogy a Toronto még az irányító Malachi Flynnt is „hozzácsapta” a csomaghoz. Az egyébként, hogy Anunoby távozott a Raptorstól, nem bír a szenzáció erejével, mivel szerződése utolsó évében jár, jövőre pedig 19,9 millió dolláros játékosopcióval rendelkezik, amelyet minden bizonnyal nem hívott volna le. Sőt az utóbbi időben Anunobyt több csapattal össze is boronálták.

Az viszont már egy fokkal érdekesebb, hogy milyen ellenérték érkezik Torontóba a 26 éves sztárjátékosért cserében. Az újoncszerződése utolsó évében járó Immanuel Quickley idén ősszel nem kapta meg a Knickstől az általa elvárt kontraktust, így 2024 nyarán majd korlátozott szabadügynökké válhat. Az viszont biztos, hogy a fiatal irányító jól érezte magát New Yorkban, a hétfői „Christmas Day”-en aratott, Bucks elleni bravúros győzelem után pedig arról posztolt a közösségi médiában, hogy mennyire különleges érzés a Madison Square Gardenben győzelmet ünnepelni.

Néhány nappal később viszont csapata elcserélte, amelyről ő is a médiából értesült, és váratlanul érte.

A csere harmadik érintettje, RJ Barrett legutóbbi két szezonjában 20 pontot átlagolt a Knicksben, idén lépett új, 4 évre szóló, 120 millió dolláros szerződése első évébe. A 24 éves kiscsatár idén 18 pontot szerzett átlagosan mérkőzésenként, míg kanadai játékos révén az is fontos szempont számára, hogy Torontóban folytathatja pályafutását.

A Raptors jelenleg a keleti konferencia 12. helyén áll, míg a Knicks 17 győzelem és 14 vereség mellett a 7. helyezett.