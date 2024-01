Ketten együtt 4 méter 40 centisek, őket figyelte a fél világ

Nem is tudjuk, kísérte-e ekkora figyelem valaha is az NBA-ben az Év Újonca címért folyó versenyt, mint most. Ezért részben a természet a felelős, hiszen sohasem mérkőzött egymással egy 224 és egy 216 centis óriás. Most viszont Victor Wembanyama (San Antonio Spurs, 224 cm) és Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder, 216 cm) viaskodik a trófeáért, csütörtök hajnalban a pályán is összecsaptak.