Húsz idény után bejelentette visszavonulását a 211 centis, NBA-bajnok óriás

Visszavonul a kosárlabdázástól Marc Gasol, akit hiába draftolt a Los Angeles Lakers, végül a Memphis Grizzlies játékosaként mutatkozhatott be az NBA-ben, ugyanis éppen a testvéréért, Pau Gasolért cserélték el, aki aztán két bajnoki címet is nyert a Lakersszel. De végül Marc Gasol is a csúcsra jutott, sőt rövid időre a Lakersben is szerepelt.