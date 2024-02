Zombor két csodája: a halászlé és a hibázni képtelen Joker!

Az All Star-gála egyhetes szünete után szenzációs meccsekkel folytatódott az NBA alapszakasza. A Golden State Warriors visszavágott a Los Angeles Lakersnek, Nikola Jokics, a bajnok Denver Nuggets centere pedig elfelejtett hibázni. Nem is kérdés, hogy Zombornak most már a világszerte híres dunai halászlé mellett van még egy prémiumkategóriás „terméke” Jokics, a Joker személyében.

Az első félidő Steph Curry-show-t hozott az NBA hatalmas érdeklődéssel várt nosztalgia-rangadóján, a Golden State Warriors–Los Angeles Lakers kaliforniai derbin. A hazaiakat fűtötte a visszavágás vágya az ugyanitt dupla hosszabbításban elszenvedett 145–144-es vereségért – nagy kár, hogy a mérkőzés mellé majd egy csillag fog kerülni, mert a vendégektől hiányzott a kisebb bokasérülését kúráló szupersztár, LeBron James.

De még mennyire hiányzott!

Nélküle Anthony Davis magára hagyatva küzdött a Curry vezérelte Warriorsszal, talán csak Anthony Reeves tudott felnőni mellé. A Golden State vezére az első félidőben szórta a triplákat, nagyszünetig 25 pontot gyűjtött, és 67–56-os hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.

Fordulás után folytatódott a Curry-parádé, miközben Davis is szorgalmasan termelt, de Curryvel ellentétben neki nem voltak társai. Amikor a harmadik negyed közepén Darwin Ham, a Lakers edzője időt kért, hogy megállítsa a lavinát, már 86–69 volt az állás, Curry 32 pontnál tartott, Davis 23-nál. Ugyan 89–80-ra felzárkózott a Lakers, de a harmadik negyed hajrája megint a Warriorsé volt, és 98–82-vel fordultak a csapatok az utolsó játékrészre. Még az addig eredménytelen, és sorozatban másodszor a kispadról kezdő Klay Thompson is megszerezte első kosarát...

Curryvel együtt a meccs is leült

A negyedik negyed elején Curry és Davis is ült, Andrew Wiggins vette kezébe a dolgok intézését, már 18 pontnál járt, és az állás 105–88 volt. A vendégek mindössze nyolctagú rotációt tudtak kiállítani, ez meg is látszott a teljesítményükön. Bár Curry egyre többet hibázott, de Jonathan Kuminga és az újonc Trayce Jackson-Davis zsákolt, és nem csökkent a különbség, 103–96-nál újabb Lakers-időkérés következett.

Ekkor már csak 5:52 volt hátra. Darwin Ham levitte három kulcsemberét, Davist, Reevest és D'Angelo Russellt, ezzel lényegében feladva a meccset. Aztán Curry is leült, no meg a meccs is... Addig is 8 gólpasszt adott a kis varázsló, ezzel ő lett a klub történetében az első, aki eljutott karrierje során 6000 asszisztig.

128–110 lett a vége, ezzel megvolt a reváns, a Warriors 28/26-os mérlegével ott van a Lakers (30/27) nyakán. Curry 32, Wiggins 20, Jackson-Davis 17, Kuminga 12, Brandin Podziemski 10 pontot gyűjtött, a vesztesektől Davis 27-et, továbbá 15 lepattanót és 3 blokkot, Russell 18 pontot, Reeves 16-ot.

A nap hibátlan teljesítménye természetesen Nikola Jokics nevéhez fűződik. A bajnok Denver Nuggets szerb géniusza mind a tíz mezőnykísérletét a gyűrűbe juttatta, 21 ponttal, 19 lepattanóval és 15 gólpasszal, tehát tripla-duplával fejezte be a Washington Wizards elleni meccset, amit természetesen meg is nyert a Nuggets 130–110-re. Ezzel a Joker lett a harmadik játékos a liga történetében, akinek minden csapat ellen sikerült legalább egy tripla-duplát összehoznia.

LeBron James és Russell Westbrook a másik kettő. A zombori klasszisnak ez a tizenhatodik tripla-duplája ebben a szezonban, érdekes, csak a második helyen áll, mert a sacramentói Domantas Sabonisnak tizenkilenc van.

Hét játékos dobott legalább tíz pontot a Nuggetsben.

Zsinórban a hetedik

Kitett magáért a Dallas Mavericks szlovén pontgyárosa is. Luka Doncic 41 pontot szerzett a Phoenix Suns elleni 123–113-as győzelem közben, plusz 9 lepattanót, 11 gólpasszt és 3 labdalopást. Alvezére, Kyrie Irving 29 ponttal segítette.

Ez volt zsinórban a Dallas hetedik győzelme.

