A Phoenix Suns olimpiai bajnoka 52 pontot dobott, csapata rangadót nyert

Devin Booker 52 ponttal vezette 124–111-es győzelemre a Phoenix csapatát New Orleansban az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) hétfői játéknapján.

A Suns olimpiai bajnoka sorozatban a harmadik, Pelicans elleni mérkőzésén jutott 50 pont fölé – előzőleg 52-t és 58-at szórt a New Orleansnak –, legutóbb a legendás Wilt Chamberlain volt képes 50 évvel ezelőtt egyazon csapatnak háromszor is 50 pont felett dobni. A 27 éves Bookernek ez volt pályafutása nyolcadik 50-es meccse, az egyéni csúcsa pedig – amely egyben klubrekord is – 70 pont.

A ligaelső Boston főként Jayson Tatum és Sam Hauser 25-25 pontjával nyert 118–104-re Charlotte-ban, ahol a bajnoki favorit Celtics 59/16-ra javította győzelmi mérlegét.

Várhatóan csütörtökön, a Miami elleni találkozón tér vissza a Philadelphiába az előző szezon legjobbjává (MVP) választott Joel Embiid, aki január 30. óta harcképtelen térdműtétje miatt. A kameruni sztár szereplése kulcsfontosságú a Sixersnek, amely vele 26/8-as, nélküle viszont 14/27-es mutatónál tart.

NBA, ALAPSZAKASZ