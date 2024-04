Ha valaki 50 pontot dob egy meccsen, miért csak csere?!

Hallott már valaki Malachi Flynnről? Mert ha nem, az a normális. A Detroit Pistons 25 éves kosarasa ugyanis egészen szerda estig semmi emlékezeteset nem csinált, ekkor azonban az Atlanta Hawks elleni NBA-mérkőzésen 50 pontot dobott. Már ez is szenzáció, hiszen a szezonban 4,6 pont volt az átlaga. Azonban mindezt cserejátékosként művelte!

5 perc 38 másodperc volt hátra az első negyedből az Atlanta Hawks–Detroit Pistons NBA-kosármeccsen, amikor Monty Williams, a Pistons edzője lehívta Marcus Sassert és beküldte a helyére Malachi Flynnt.

Flynn 25 éves, 185 centis hátvéd, 2020-ban a 29. helyen draftolta a Toronto Raptors, és eddig a Raptors után a New York Knicksnél is megfordult, idén február 8-án került Detroitba csere útján.

Szerda estig semmi említésre méltót nem produkált a ligában, és most sem várt tőle senki semmi rendkívülit.

Flynn azonban kegyelmi állapotba került. Rendre a büntetővonalra lépett, értékesítette is a szabaddobásai nagy részét, szépen bedobálgatta a triplákat is, és mire leülepedett a füst, 50 ponttal fejezte be a meccset.

Csereként ötven

Ez volt Flynn 49. és 50. pontja, más kérdés, hogy a meccset a Hawks nyerte 121–113-ra. De Flynn 50 pontja akkor is szenzáció.

MALACHI FLYNN TONIGHT:



50 POINTS

6 REBOUNDS

5 ASSISTS

5 STEALS

72% FG



🤯🤯🤯 pic.twitter.com/UfijdZlFrK — NBACentral (@TheDunkCentral) April 4, 2024

Ez volt az NBA történetében a harmadik eset, hogy egy cserejátékos legalább 50 pontot szerzett. Nick Anderson 1993-ban az Orlando Magic színeiben szintén 50 pontot dobott, Jamal Crawford pedig 2019-ben a Phoenix Suns játékosaként 51-et. Utóbbi érdekessége, hogy az is vesztes meccsen történt a Dallas Mavericks ellen.

(Borítókép: Malachi Flynn (j) hárompontos kosarat dob az Atlanta Hawks– Detroit Pistons -mérkőzésen a State Farm Arenában, Atlantában 2024. április 3-án. Fotó: Kevin C. Cox / Getty Images Hungary)