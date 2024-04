Az Oklahoma nyerte a nyugati konferenciát, LeBron Jamesék kulcsfontosságú győzelmet húztak be

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának utolsó játéknapján az Oklahoma City Thunder bebiztosította első helyét a nyugati konferenciában, a címvédő Denver Nuggets pedig második kiemeltként folytathatja a rájátszásban. A Los Angeles Lakers kulcsfontosságú győzelmet aratott New Orleansban, így LeBron Jamesék nyugati nyolcadik helyen végeztek, és egy sikert kell aratniuk a rájátszásért.

Lezárult az NBA 2023/2024-es alapszakasza, amelyet a Boston Celtics zárt a legjobb mérleggel, 64 győzelemmel és mindössze 18 vereséggel. Nyugaton ennél sokkal kiélezettebb volt a versenyfutás az első kiemelésért, mivel a játéknap előtt hármas holtverseny volt az élen. Végül az Oklahoma City Thunder nyerte meg a konferenciát, az utolsó mérkőzésen 135–86-ra legyőzve a Dallas Mavericks csapatát – amely számára már tét nélküli volt a találkozó.

A második helyen nyugaton a címvédő Denver Nuggets végzett, szintén 57/25-ös mérleggel, a harmadik pedig az a Minnesota Timberwolves lett, amely vereséget szenvedett hazai pályán a Phoneix Sunstól. Ez egyben azt is jelentette, hogy a Phoenix a konferencia hatodik helyén zárt, így nem szorul „pótselejtezőre”, a New Orleans Pelicans viszont a play-in tornán harcolhatja ki a rájátszást éppen a Los Angeles Lakers ellen. LeBron Jamesék kifejezetten jó játékkal nyertek New Orleansban, ennek köszönhetően pedig egy győzelemre vannak a rájátszástól.

Az alapszakasz végeztével a rájátszás első körének már nyilvános néhány párosítása, így azt már tudjuk, hogy nyugaton a Los Angeles Clippers a Dallas Mavericks ellen meccselhet, a Minnesota Timberwolves ellenfele pedig a Phoenix Suns lesz a nyitókörben. Keleten a Milwaukee Bucksra kifejezetten pikáns párharc vár az Indiana Pacers ellen, az Orlando Magic pedig a Cleveland ellen mérkőzhet a második körért.

NBA, ALAPSZAKASZ, UTOLSÓ FORDULÓ