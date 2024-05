Padlóba döngölték a nagy esélyest, ismét kísért a múlt

A Boston Celtics hiába remekel most már sorozatosan az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszában, a rájátszásban rendre megbotlik. Ahogy tavaly a 8. kiemelt Miami Heat ellen a keleti döntőben. És most, a lejjebb rangsorolt Cleveland Cavaliers ellen is a főcsoport elődöntőjének második meccsén, amikor utóbbi gárda csütörtökön, vendégként 118–94-re lelépte Jason Tatuméket. Eközben Oklahomában a Dallas Mavericks kiegyenlítette a párharcot a nyugati konferencia elődöntőjében.