Folytatódik a dallasi Hamupipőke hihetetlen meséje

A tengerentúli zsargonban, ha egy esélytelen csapat egymás után győzi le a favoritokat, akkor a szóban forgó együttesre ráragasztják a Hamupipőke (Cinderella) jelzőt, hiszen a mesében is ez történik: a koldusszegény, elnyomott kislányból királyné lesz. Akárcsak a Dallas Mavericksből, amely az NBA rájátszásában előbb a Los Angeles Clipperst, majd az első kiemelt Oklahoma City Thundert takarította el, most pedig a nyugati főcsoport döntőjének első meccsén a minneapolisi Target Centerben is győzni tudott 108–105-re.