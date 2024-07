Szardíniai álomstrandon készül a Falco legendája a vasi el Clásicóra

A 2024-es esztendő klubszinten újabb sikereket hozott Perl Zoltánnak, a szombathelyi kosaras legendának, aki 19 éves kora óta szíve klubja, a Falco csapatkapitánya, már azokat az időszakokat leszámítva, amikor Olaszországban és Spanyolországban légióskodott.

Május 20-án a klub hatodik bajnoki aranyérmét ünnepelték, még az sem számított, hogy nem Szombathelyen, hanem Szolnokon, ugyanis idegenben tették fel a pontot az i-re.

„Külön öröm volt számomra, hogy immár zsinórban harmadszor én lettem a bajnoki döntő MVP-je, de nem is ez a lényeg, hanem a csapat sikere – mondta az Indexnek Perl Zoltán. – Úgy érzem, kiemelkedtünk a mezőnyből, ami a tervszerű csapatépítés visszaigazolása.”

A 195 centis hátvéd sorrendben 19, 25, 18 és 30 pontot dobott a finálé négy meccsén, különösen az utolsó összecsapáson volt káprázatos a dobóteljesítménye, mezőnyből 12/15 volt a százaléka, ezen belül triplából 2/3, és mind a négy büntetőjét értékesítette.

Szombathely nekem a mindenem, itt születtem, itt kezdtem kosarazni, 2012-ben 17 évesen itt mutatkoztam be a Falco felnőtt csapatában, és eddig Magyarországon nem is játszottam máshol. Azt nem mondhatom ki, hogy nem is fogok, mert sohase mondd, hogy soha, hiszen még egy év van hátra a szerződésemből. Nekem a kosárlabdát a Falco jelenti idehaza – vallja.