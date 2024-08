Így futott bele a Nike a történelem legnagyobb marketingbakijába

Alig telt el pár nap a párizsi olimpia egyik legszenzációsabb bravúrja, Stephen Curry elődöntőben és döntőben nyújtott, összesen 60 pontos megtáltosodása óta, a kosarasvilág még mindig nem tért napirendre a 36 éves zseni triplazuhatagából. A Golden State Warriors sztárjáról még a csecsemők is tudják, hogy az Under Armour világmárka frontembere. Pedig NBA-s karrierje első négy évében a Nike istállóját erősítette. De csak 2013-ig...

2013-at írtunk. Stephen Curry még nem volt az a szupersztár, aki manapság, 25 évesen a negyedik idényén volt túl az NBA-ben, és éppen kezdett lejárni a Nike-val kötött négyéves szerződése. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, elkezdődtek a tárgyalások a szerződéshosszabbításról a Golden State Warriors irányítójával, aki már egyetemista éveiben, a Davidsonon is a pipás márka reklámembere volt.

A Nike ajánlata évi 2,5 millió dollárról szólt, az első tárgyalásra Curry az édesapjával, Dell Curryvel, a korábbi jeles NBA-kosarassal ült be. A továbbiakat az apa elmondása alapján rekonstruáljuk:

Az már korábban is előfordult, hogy a fiam keresztnevét rosszul ejtették, Stephen helyett Stephonnak. Ahogy ez ekkor is megtörtént. Csakhogy míg máskor észbekaptak, és korrigálták, a Nike emberei következetesen Stephont mondtak. Pedig a fiam nem volt ismeretlen a kosarasvilágban, a Davidson játékosaként ő volt az NCAA pontkirálya 27,6-os átlaggal, és éppen ebben, a 2012-2013-as NBA-idényben volt egy 54 pontos meccse a Warriors színeiben. Mindegy, amikor stephonoztak, már kezdtem elveszteni az érdeklődésemet, de a java még hátra volt. Elkezdtek vetíteni egy Power Point-prezentációt, amelyben véletlenül benne felejtették Kevin Durant nevét. Ebből számomra kiderült, hogy ugyanazt mutatják be nekünk, mint amivel Durantet próbálták magukhoz kötni. Na, attól kezdve már oda sem figyeltem...

A Nike-szerződésben volt egy olyan kitétel, hogyha bármely más cég ajánlatával egyenértékű javaslatot tesz a márka, akkor azt Curry köteles elfogadni.

Az a bizonyos baki

Az akkor még szinte ismeretlen, feltörekvő vállalkozás, az Under Armour évi 4 millió dollárt kínált Currynek aláírása fejében. A Nike-nál úgy ítélték meg, hogy ez túl sok, ennyit nem ér az akkor 25 éves kosaras, és elengedték.

Ezzel elkövették a marketingtörténelem legsúlyosabb bakiját.

Pedig a Nike arról volt híres, hogy mindig kiszúrja a nagy jövő előtt álló tehetségeket, és még akkor magához láncolja őket mesés reklámszerződésekkel, amikor viszonylag ismeretlenek, így nem kerülnek sokba. Így volt ez 1984-ben, amikor megkötötték a Michael Jordan-dealt, amit tavaly a világsikerű Air című film énekelt meg Matt Damon és Ben Affleck főszereplésével.

2013-ban azonban melléfogtak Curry elengedésével. Az Under Armour, pontosabban az alapító Kevin Plank megfogta az isten lábát. Curry érkezése előtt a márka részvényei 47 dollárt értek a tőzsdén, a Warriors játékosának érkezésével hamarosan 120 dollárra ugrott a részvények ára.

Egy kis ízelítő a fiatal Curry játékából

Curry ugyanis szédületesen játszott. 2015-ben és 2016-ban ő lett az alapszakasz MVP-je, 2022-ben a döntő legértékesebb játékosának választották, ugyanabban az évben az All-Star Game-en is a legjobbnak bizonyult. Négy bajnokságot nyert a Warriorsszal (2015, 2017, 2018, 2022), és most augusztusban győzelemre vezette a Team USA-t a párizsi olimpián, az elődöntőben és a döntőben egy 36, illetve 24 pontos teljesítménnyel.

No és az sem mellékes, hogy a márka értéke Curry érkezésével 14 milliárd dollárról rövidesen 28 milliárdra emelkedett.

Curry szerződése idén lejár, de már tavaly megkötötték az újabb, egész életre szóló kontraktust, amelynek összegét nem hozták nyilvánosságra, de a bennfentesek szerint közel van az egymilliárd dollárhoz. Ez testvérek között is 260 milliárd forintnak felel meg. Egy biztos: jóval több annál a 476 millió dollárnál, amit Curry a mai napig játékosként aláírt szerződéseivel keresett a Warriorsnál.

Ami szintén nyilvános: az újabb szerződés aláírásakor a játékos kapott egy 75 millió dollár értékű részvénypakettet is, azaz mostantól már résztulajdonosa az Under Armour márkának. És pár éve beindította az Under Armouron belül a Curry Brandet, amely már jó néhány neves kosarast leszerződtetett, köztük De’Aaron Foxot, a Sacramento Kings sztárját, egyik legnagyobb ellenfelét a parketten.

A Curry-Under Armour üzleti barátság virágzik. A Nike-nál pedig a mai napig bánják, hogy tizenegy évvel ezelőtt sajnáltak potom négymillió dollárt egy nem túl magas, vékonyka hátvéd leszerződtetésére...