Megházasodott az NBA egyik legkedveltebb sztárja, LeBron James is a vendégek között volt

A görög közélet legfelkapottabb témája volt az utóbbi napokban az NBA-bajnok kosárlabdázó, Jannisz Antetokounmpo és párja, Mariah Riddlesprigger esküvője. A világklasszis, többszörös MVP Antetokounmpo a múlt hétvégén vonult oltár elé szerelmével, akivel fiatalkora óta alkot egy párt.

Fotó: Getty Images Jannisz Antetokounmpo feleségével (balra) és édesanyjával (jobbra)

Görög hírek szerint az esküvőre már hosszú hónapok óta készültek, és a sztársportoló kérése szerint nem volt sajtónyilvános az esemény, arra egyik médium képviselőjét sem engedték be, továbbá képek és videók sem kerültek ki az internetre. Az esküvőt a görögországi Püloszon, a Costa Navarino luxusreszortban tartották, Antetokounmpóék pedig arra kérték az ott dolgozókat, hogy kifejezetten ügyeljenek a diszkrécióra.

Annyi köztudott volt, hogy a sztársportoló és párja háromnapos ünnepi eseménysorozat keretein belül tartották az esküvőt, aminek utolsó napján vonultak az oltár elé. Az első napon, pénteken „White Partyt” tartottak, a vendégek fehér ruhában jelentek meg, másnap pedig – tisztelegve az afrikai hagyományok előtt – „Nigériai Este” volt a programon. Harmadnap pedig következett a hagyományos esküvő.

A meghívottak listáján számtalan sztársportoló, híresség szerepelt, így az amerikai szupersztár LeBron James is részt vett az esküvőn, valamint több csapattársa a Milwaukee Bucksból is meghívót kapott. Ugyanúgy, mint a görög miniszterelnök Kiriákosz Mitcotákisz is.

A vőfély pedig Khris Middleton volt, Jannisz Antetokounmpo régi jóbarátja és csapattársa a Milwaukee Bucksban, akivel közösen ünnepelt bajnoki győzelmet még 2021-ben. A hírek szerint a Real Madrid sztárfutballistája, Kylian Mbappé is a meghívottak között volt, azt viszont nem tudni, a pénteken kezdődő eseménysorozat valamelyik napján megjelent-e a francia világsztár Görögországban.

A 29 éves Antetokunmpónak három gyermeke született feleségétől. Liam négy-, Maverick Shai hároméves, idén pedig megszületett a pár első lánya, Eva Brooke.