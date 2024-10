„Nem fogják fel az emberek, mekkora dolog ez” – feltörekvő magyar sportcsillagot méltatott az edzőlegenda

A finálét a New York Liberty nyerte meg azzal, hogy a párharcot eldöntő ötödik mérkőzésen hosszabbításban jobbnak bizonyult Juhász csapatánál, a Minnesota Lynxnél. A döntő nagy médiavisszhangot kapott, egybehangzó szakértői vélemények szerint a rendes játékidő lejárta előtt a Liberty egy erősen vitatható ítélettel jutott két büntetőhöz.

Dorka most nem fog örülni, amit mondok, de ez egy szenzációs eredmény! Ilyen tehetséges gyerek még nem volt az edzői pályafutásom alatt Pécsett, mint Dorka. Ez azóta be is bizonyosodott. Iványi Dalma és sok más magyar lány is játszott már a WNBA-ben, de ilyen erős csapatban egyikük sem. Ez most olyan, mintha a Denver Nuggetsben vagy a Boston Celticsben lenne csere egy magyar kosaras. Nem fogják fel az emberek, hogy mekkora dolog ez

– nyilatkozta az Eurosport magyar nyelvű kiadásának a Szpartak Moszkvával Euroligát nyerő, a Péccsel 9-szeres magyar bajnok, 9-szeres Magyar Kupa-győztes Rátgéber László.

A mesteredző rámutatott, hogy a hatszoros olimpiai bajnok Diana Taurasi Phoenixe nem jutott el idáig az ő utolsó idényében, mivel éppen a Minnesota Lynx ejtette ki a Mercuryt a rájátszás első körében.

„Dorka magyar ügynöke kint volt Amerikában, Taurasi felkapta a fejét, amikor Patonay Ádámtól meghallotta, hogy Dorka magyar, és hogy a Rátgéber Akadémián nevelkedett” – árulta el a szakember.

Rátgéber az interjú közben Szoboszlai Dominik felfelé ívelő pályafutásával állította párhuzamba Juhász Dorka mostani ezüstérmét. „Dominik is mást játszik a Liverpoolban, mint a válogatottban. Végigjátszotta a Chelsea elleni meccset vasárnap. Lehet, hogy az angol újságírók kritizálják a teljesítményét, de a Poolnál nem hülyék dolgoznak, ha végig a pályán hagyják egy ilyen fontos meccsen. Hasznos, és sokat dolgozik” – mondta a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója.

Rátgéber László a szakmázásba is belement. Úgy látja, hogy a magyar sportolónak ki kell várnia a sorát, most még nem tölt sok időt a pályán, kevesebb labdát is dobhat el, védekezésben viszont dominál.

„Dorka abban erősödött most, hogy támadásban színesebb lett a palettája, például a betörésekkel. Védekezésben nincs gyenge pontja, és támadásban is egyre jobban használható. Nagyon sok boldogságot fog még okozni a kosárlabdát szerető magyar embereknek. Személyesen is fontos nekem a pályafutása. Mégiscsak edzője lehettem az édesanyjának, Balázs Hajninak a Pécsben, akivel azóta meg szoktuk beszélni az élet nagy kérdéseit. Dorka édesapja pedig az akadémia egyik orvosa. Kicsit hülye dolog most ünnepelni, mert Dorka bizonyára sír. De ha reálisan, a magyar kosárlabda és Dorka szemszögéből nézzük a történteket, akkor ez egy fantasztikus siker. Ha csak ennyit érne el az életben, már az is szenzációs. De még ennél is többet fog” – jelentette ki Rátgéber László.