Ezzel az emberrel nem szabad verekedni

Francis Ngannou-val nem szabad verekedni. Pont.

Ez lehetett az az irányelv, amivel a brazil Junior dos Santos stábja kitapétázta az edzőterem falát. A kameruni születésű, menekültből lett nemzetközi MMA-sztár ugyanis 120 kilójához képest iszonyú gyors és pontos kezekkel rendelkezik, és gyilkos horgokkal vagy felütésekkel bünteti azokat, akik túl akarják őt ütni. Ereje és lendülete miatt Ngannounak általában egyetlen találat is elég ahhoz, hogy bárkit földre küldjön.

Azonban a kameruni arzenálja eddig igen korlátozott volt (másként megközelítve: Nem sokszor volt szüksége arra, hogy új trükköket húzzon elő az ingujjából). Kéztechnikája leginkább kontrából érvényesült, taktikusabb ellenfelek ellen kiderült, hogy ő maga kevéssé tudja a tempót diktálni; és rengeteg ijesztéssel, lábmunkával, birkózással, folyamatos mozgásra, erőkifejtésre való késztetéssel le lehet fárasztani.

A már bevált recept alkalmazására elvileg Junior dos Santos is alkalmasnak tűnt, a brazil ugyanis híres nehézsúlyúakhoz képest könnyed mozgásáról, gyors első kezéről, magabiztos rúgásairól, meg arról, hogy előszeretettel fárasztja ellenfeleit testütésekkel. És hát az sem volt utolsó szempont, hogy a 35 éves bahiai bunyós egy igazi veterán; akit a 2010-es évek elején a Ngannou által pár hónapja elintézett Cain Velasquez mellett a nehézsúlyú MMA egyik messiásaként tiszteltek, és bár renoméját brutális verések koptatták, az elmúlt két év alatt sikerült újból a címmeccs előszobájába verekednie magát, és mérlegét is 21-5-re tornászta fel.

Fotó: Emmanuel Wong / Getty Images Hungary Francis Ngannou 2019. november 22-én.

Azonban amikor Ngannou ellen belépett ebbe a bizonyos előszobába, rögtön bele is sétált a Ngannou-csapdába. Ez a csapda pszichológiai természetű, és az a lényege, hogy a kameruni annyira rettegett bunyós, hogy sok ellenfele azt érzi legelső feladatának, hogy megmutassa, ő aztán egyáltalán nem tart tőle, ő aztán nem fog hátrálni, ő bizony a szemébe néz, és rögtön odapörköl neki. Ebbe a csapdába sétált bele korábban a régi motoros Alistair Overeem, majd most a csaknem olyan régi motoros Junior dos Santos is.

A UFC minneapolisi gálájának főmeccsén ugyanis az elhamarkodott döntésekre amúgy is hajlamos brazil a kameruni összes húzására azonnal válaszolni akart: Amikor Ngannou kemény combrúgásokkal kezdte a meccset, akkor ő is ugyanolyan kemény combrúgással válaszolt. Amikor a kameruni egy nagy jobbcsapottal eltalálta, akkor ő is ütött, méghozzá ugyanakkora svunggal.

Na és akkor itt vége is lett a meccsnek.

Ugyanis dos Santos jobb keze csak a levegőt kaszálta, és ahogy saját lendülete előre vitte, Ngannou egy pontos balhorog-jobbhorog kombinációt helyezett el a füle tövére. Dos Santos ebből még fel tudott állni, de iszonyú rossz pozícióban, hátat fordítva a kameruninak, aki gyorsan le is ütötte.

A közönségnek valamiért nem tetszett a váratlannak semmiképpen nem mondható eredmény, válaszul Ngannou több tiszteletet kért. Hiszen győzelmével szinte biztos, hogy új esélyt kapott egy nehézsúlyú címmeccsre, méghozzá az augusztus 18-i csúcstalálkozótól függően vagy korábbi legyőzőjével, Stipe Miociccsal, vagy pedig a félnehézsúly és a nehézsúly címeit tavaly egyesítő Daneil Cormier-vel.