Kielemeztük Varju László küzdősport-teljesítményét

Ahogy arról néhány órája írtunk, Polt Péter legfőbb ügyész (garázdaság gyanúja mellett) azzal az indokkal indítványozta Varju László parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a tavaly decemberben az MTVA székházának épületébe behatoló DK-s politikus az őt kihurcolni próbáló egyik biztonsági őrt a földre gyűrte, és „a sértett az esés következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett“.

A magyar média, a magyar pártpolitika és a magyar portaszolgálat történelmének legsúlyosabb pillanatai közé tartozó dulakodást alaposan, túlzás nélkül több tucatszor néztem végig, és

megeszem a fekete övemet, ha varju lászló képes volt komoly sérülést okozni.



Ahogy az inkriminált esetről készül videón látszik, a képviselő összesen három földrevitelt hajtott végre, ebből az első kettőben a klasszikus értelemben el sem esett a biztonsági őr, a harmadikban huppant csak a fenekére Varju áldozata, itt lehet tehát a klasszikus értelemben vett "esés"-ről beszélni. De lássuk a részleteket!

az első földrevitelnél (0:44-nél) Varju egy nagy jóindulattal kis külső horognak (koszoto-gake) is nevezhető judo-gáncsot hajt végre az egyik biztonsági őrön. Egy ilyen földrevitelnél akár súlyos ízületi sérüléseket is lehet okozni, hiszen a dobás áldozata térdének feszülését követve kerül a földre. Csakhogy Varju "dobása" lendületesnek épp nem volt nevezhető, áldozata sem mutatott fájdalomra utaló jeleket (pedig a legnagyobb harcosok sem lépnek túl faarccal egy térdszalag-szakadáson). Sőt, a biztonsági őrt olyannyira nem rendítette meg a földrevitel, hogy tulajdonképpen meg is kontrázza a képviselő technikáját, amikor térdét a lábkulcsból kifordítva ráül a fenekére. a második földrevitel (1:25-től) körülményei nem látszanak kristálytisztán; az viszont igen, hogy Varjú két kézzel ráfog egy másik őr jobb vádlijára, majd onnan összekulcsolt kezeit felcsúsztatja a térdhajlatba, és így tulajdonképpen egy klasszikus egylábas birkózólevitellel (single leg takedown) ülteti le az őrt. Itt feszítésnek nyoma sincs, a fenéken landolás is maximum 20 centiről történik. A biztonsági őr némi dilettáns küszködést követően ki is tudja húzni a lábát a kulcsból, feláll, nem panaszkodik fájdalomra (ellentétben Varjuval, aki teljesen indokolatlanul rikoltozza, hogy „Jaj, a lábam! Jaj a lábam!“). A harmadik földrevitel (1:55-től) a legtrükkösebb, és az egyetlen, ahol valóban elesik az őr. Itt a földön fekvő Varju úgy tesz, mintha a telefonját babrálná, majd hirtelen a fejéhez lépő őr bokájához nyúl, és egy szép, belülről kifelé tartó kanalazással kiemeli a lábat (birkózózsargonban: ankle pick), mire a meglepett férfi fenékre esik. Azonban farokcsonttörő huppanásról itt sem lehet szó, mivel az őr azonnal talpra pattan, és újból Varjura veti magát. Fájdalom, esetleges sérülés megint csak nem látszik.

Szóval Varjút hiába próbálta négy biztonsági őr is lefogni (láthatóan úgy, hogy fogalmuk sem volt arról, hogyan is kell valakit szakszerűen lefogni, kivezetni), a képviselő egy percen belül három emberen is sikeres földrevitelt hajtott végre, amivel magasan túlszárnyalja a rettegett Habib Nurmagomedovot, aki karrier-átlagait tekintve csak minden harmadik percben tudott egy sikeres földrevitelt elérni aktuális ellenfelével szemben. Viszont akármilyen amatőr őrök is védték az MTVA-székházat, mégis képtelenségnek tűnik, hogy bármelyikük is úgy esett volna el, hogy attól nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedhetett volna.