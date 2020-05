Újra lesz bunyó Las Vegasban

Két legenda is élete első KO-ját szenvedte el, a kameruni óriás megint 20 másodperc alatt hengerelt. A koronavírus utáni idők első nagyobb sporteseményén még a vért sem mosták fel a meccsek között.

A nevadai küzdősportok bizottsága (NSAC) megállapodott arról, hogy a közeljövőben több küzdősport gálát is rendeznek az állam legnagyobb városában, Las Vegasban, írja az AP hírügynökség.

Szerdán jelentették be, hogy a következő két hétben két UFC-gálát és két kiemelt kategóriájú bokszgálát is rendeznek a városban. Ez a határozat feloldja a koronavírus-járvány miatt március 14-e óta érvényben lévő rendezvénytilalmat. A UFC megerősítette, hogy szombat este nézők nélkül tartanak showt az Apex Arénában, ahol a UFC 250-gálát is rendezik majd június 6-án. Az MGM Grand Hotelben június 9-én és 11-én fognak bokszmérkőzéseket rendezni.

Kedden Nevada állam kormányzója, Steve Sisolak arról beszélt, hogy a sportesemények visszatérhetnek Las Vegasba, amennyiben a szervezők be tudják tartani az egészségügyi előírásokat. A UFC a floridai Jacksonville-ben eddig már három zárt kapus gálát is megtartott.

Az NSAC biztonsági protokolljai közt szerepel, hogy a résztvevőkön érkezéskor egyből koronavírustesztet csinálnak, majd karantén alá helyezik őket a város egyik szállodájában, majd a mérkőzés előtt egy újra tesztelni kell őket. A szombati gála fő eseménye Tyron Woodley és Gilbert Burns összecsapása lesz, míg a 250. gálán Amanda Nunes és Felicia Spencer fog egymással küzdeni.

Dana White, a UFC főnöke szerint a floridai gálák előtt 1110 tesztet végeztek el, amelyekből csupán a veterán harcos, Jacare Souza és két edzőjének tesztje lett pozitív.