Conor McGregor egyperces K.O.-t ígért, erre őt ütötték ki!

A két MMA-harcos először 2014-ben találkozott, akkor McGregor két perc alatt lerendezte amerikai vetélytársát. A visszavonulását már háromszor bejelentő ír ketrecharcos magyar idő szerint vasárnap hajnalban újra az Octagonba lépett, ellenfele pedig hét év után ismét Dustin Poirier volt. A UFC 257 gálát ezúttal Abu-Dzabiban rendezték, és most sem múlt el balhé nélkül McGregor megjelenése: előbb egy méregdrága órát vásárolt, majd két nő is megvádolta szexuális zaklatással. A McGregortól megszokott hatásos belépő sem maradt el:

A gála előtti sajtótájékoztatón McGregor elmondta:

egy év kihagyással küzd újra, de ezúttal egy perc alatt kiüti Poirier-t.

Az amerikai kissé szerényebben fogalmazott, a mentális felkészültségről beszélt, valamint kiemelte, hogy tanult a McGregor elleni 2014-es vereségéből.

A New York Times tudósítása szerint 2000 néző tekinthette meg a gálát Abu-Dzabiban a Fight Islanden a koronavírus okozta korlátozások miatt. Az első menetben Poirier egyszer a földre vitte McGregort, ám ahogy a New York Times is írja, az amerikai fáradtnak tűnt a végére, míg az ír harcos gyorsnak és energikusnak.

A második menet elején Poirier elképesztő energiákat mozgósított: többször megrúgta McGregor lábát, ami láthatólag meg is sérült. Az ír folytatta az első menetben megkezdett stratégiáját, ütésekkel sorozta amerikai ellenfelét. A sérült lába azonban jelentősen hátráltatta McGregort, aki a ketrecnek is támaszkodott, majd a menet felénél Poirier jobbkezese leterítette McGregort.

Egy rövid szünet után az írt leléptették, így karrierje során először kapott ki technikai K.O.-val.

A könnyűsúlyú kiválóságok csatáját így Poirier nyerte, aki így címmérkőzést vívhat minden bizonnyal, és az sem kizárt, hogy Khabib Nurmagomedov – aki szintén legyőzte Conor McGregort – lesz az ellenfele. McGregor jövője kérdéses, nem elképzelhetetlen, hogy negyedszer is bejelenti visszavonulását. És könnyen lehet, hogy nem utoljára...

