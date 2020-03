Zsolnay-váza mellé került a világbajnoki trófea

Michelisz Norbert szurkolók kérdéseire válaszolt. A WTCR regnáló bajnoka elárulta, hogyan érinti őt és az európai fertőzés központjában székelő olasz csapatát a koronavírus-járvány, mivel telnek a napjai tesztek és versenyek nélkül, és mennyire került maga alá, amikor kiderült, hogy idén nem jön a Hungaroringre a bajnokság.

Volt már lehetőséged más bajnokságban részt venni. DTM vagy hosszútávú versenyek érdekelnének-e? (Sipőcz Miklós)

Konkrét ajánlatot nem kaptam más bajnokságból, de én sem tettem semmilyen lépést azért, hogy máshol versenyezzek. Persze sok olyan sorozat van, ami érdekel, akár az említettek is, és nem zárok ki semmit, de a rövidtávú terveim között egyelőre csak a WTCR szerepel.

Ahhoz hogy valaki az autósportban tervezőmérnökként esélyt kaphasson egy csapattól, mit kell letennie az asztalra? (Kovács Zsolt)

Csapattulajdonosként a M1RA-nál ebben a kérdésben mindig Bári Dávid és Bári Gergő véleményére hallgattam, mert mérnökként ők értenek ehhez a területhez. Ami viszont a szakmai rátermettség és készségek mellett nekem nagyon fontos, az a személyes benyomás. Muszáj egyező értékrendet vallanunk, tudnia kell azonosulni azzal, amit a csapat képvisel, különben hosszú távon nem lesz zökkenőmentes a közös munka.

Mióta világkupagyőztes lettél, találkoztatok Zengő Zolival? Ha igen, mi volt azon a beszélgetésen? Ha nem, akkor miért nem? (Farkas Norbert Dudu)

Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy megváltozott-e a kapcsolatom Zolival, és egy ideig szándékosan kerültem is azt, hogy válaszoljak, mert nagyon érzékeny a téma számomra. Ahogy biztos ti is sokszor tapasztaljátok, előfordul, hogy emberek eltávolodnak egymástól, ahogy az idő halad előre és mások lesznek az egyéni célok. Nagyjából velünk is ez történt, egyszerűen másképpen látunk már dolgokat egy ideje. Mindettől függetlenül nagyon sok szép emlékkel gazdagodtam a közös időkből, és ezeket soha nem fogom elfelejteni. Malajzia után egyébként nagyon röviden találkoztunk, de azt, hogy miről beszéltünk, nem szeretném elárulni. Remélem, megértitek!

Autóversenyzőkent nagyon jó koncentráció-képességgel és idegrendszerrel kell rendelkezned, hogy a legjobb döntéseket hozd meg a futam alatt. Milyen hétköznapi tippeket adnál az embereknek a mostani járványhelyzetben, hogy megfelelő mentális állapotban maradjanak? (Jakubecz Tamás)

Nehéz kérdés, mert a mostani nekem is egy teljesen új élethelyzet. Az elmúlt években rengeteg impulzus ért, sok helyen megfordultam, és ehhez képest drasztikus váltás ez a bezárkózottság. Szerintem nem jó, ha valaki egyfolytában a hírfolyamot pörgeti, olvasva a jellemzően negatív híreket és gazdasági előrejelzéseket. Én ehelyett inkább a könyvekbe menekülök, szeretem a skandináv krimiket, de a legutóbbi négy könyvből kettő például német nyelvű volt, amit olvastam, hogy gyakoroljak. Az a jó, ha találunk valami hasznos időtöltést otthon, ami képes elterelni a figyelmet.

Mint korábbi szimulátoros, hogy látod az erősen fejlődő e-sportot, illetve szoktál-e még játszani? (Molnár Ádám)

Már hosszabb ideje nem szimulátorozom rendszeresen, aminek egyszerű oka van: otthon nincsen asztali számítógépem, és a felszerelésem sincsen már meg. Ettől függetlenül komolyan foglalkoztat az e-sport, és biztos vagyok benne, hogy egyre többeknek lesz lehetősége innen átkerülni a valódi versenyzés világába. Azt veszem észre, hogy a szakmában is egyre inkább elfogadottá válik, hogy a szimulátoron jó alapokat lehet szerezni, és örülök, hogy ezáltal olyanok is esélyt kapnak, akik az anyagi háttér hiányában máskülönben nem mutathatnák meg a tehetségüket.

Csak egyetlen névvel vagy szóval válaszolhatsz! Ki volt a legkeményebb ellenfeled? Kivel szeretnél a leginkább egy csapatban szerepelni? Ki a versenyzésben a példaképed? Bajnokként, nekivágnál-e egy teljesen új, szériának, ha a WTCR tovább gyengülne? (Ferencz Dénes)

Yvan Muller. José María Lópezzel. Nincsen. Igen.

Az autóversenyzés mellett sportolsz valami mást is? (Pataki Gábor)

Futni szoktam, egyébként épp oda készülök majd most is. Korábban a Fit4Race speciális autóversenyzőkre szabott edzésprogramjával készültem, de amióta hazaköltöztünk Pécsre, erre kevesebb alkalmam nyílik.

Ebben az időszakban simán otthon maradhatsz vagy kell menned tesztelni? (Rácz Ferenc Fránci)

Nem megyek sehová, családom van, vigyázni szeretnék rájuk. Volt is egy teszt, ami február végén lett volna Olaszországban, ahonnan akkor már jöttek a hírek a fertőzésekről, úgyhogy lemondtam.

Van-e olyan versenyzőtársad, aki járt már nálad Hímesházán? (Szűcs Alex)

Csak a Wéber Gabi. Még 2010-ben feleségem, Johanna szervezett nekem egy meglepetés születésnapi bulit Pécsett, amire ő is eljött, aztán egy rövid időre Hímesházára is ellátogatott hozzánk. De például én jártam tavaly nyáron Gabriele Tarquini meghívására Olaszországban az egész családdal, és nagyon jól éreztük magunkat.

Versenyeztél a Pannoniaringen korábban? Ha igen, kedvelted azt a pályát? (Steve Tadman)

Igen, kb. 10 évvel ezelőtt a magyar országos bajnokságban volt ott versenyem. Inkább motorosoknak való pálya, de úgy emlékszem, hogy szívesen mentem rajta.

Tervezed, hogy ezekben az ínséges időkben a M1RA e-sportcsapatával indulsz néhány versenyen? (Horváth Tamás)

Nem igazán. Tavaly az év második felében annyira a bajnoki címért folytatott harc foglalt le, hogy keveset tudtam a családommal lenni. A mostani helyzetet arra használom, hogy bepótoljuk, ami akkor kimaradt, és ezért most tudatosan kizárom a versenyzéssel kapcsolatos dolgokat.

Mentálisan mekkora hátrány a szezonkezdet csúszása? A bizonytalanság? (Varga Balázs László)

Mivel mindenki ugyanabban a szituációban van, nem gondolom, hogy hátrányt jelent. Szerintem azt kell mindannyiunknak megérteni, hogy ebben a helyzetben az egészség a legfontosabb, és minden más, így a versenysport is teljes mértékben másodlagos.

Mennyi idő alatt futod körbe a Malomvölgyi-tavat? (Büte Tibor)

Van ugye kis kör és nagy kör itt Pécsen. A nagyobbat, ami 5,5 kilométer, 29-30 perc alatt szoktam lefutni, bár mostanában lehet, hogy egy kicsit lassabban, mert nem mérem.

Mikor érdemes szerinted egy gyereknek az autó szeretetét, a vezetés örömét megtanítani, átadni? (Domán Tamás)

Ez szerintem gyerekfüggő, nincs egy általános recept vagy időpont erre. Ha látszik a gyereken, hogy érdeklődik a négykerekű járművek iránt, akkor én a 6-8 éves kort mondanám a legkorábbinak, amikor már ki lehet próbálni egy bérgokartot.

A Forma–1-es versenynaptárban melyik lenne az a pálya, amelyiken nem versenyeztél még, de a legjobban kipróbálnád? (Keviczki Richárd)

Monaco. Egyrészt mert szeretem a városi pályákat, másrészt a tradíciója és a vonalvezetése miatt.

Hogy telnek nálatok ezek a napok? (Szentkirályi Karesz)

Ritkán mozdulunk ki otthonról. Ha mégis, akkor kirándulunk a Mecsekben, az erdőben, ahol nincsen tömeg és friss levegőn lehetünk. De alapvetően jó környezetben élünk, úgyhogy szerencsés helyzetben vagyunk. Nem unatkozunk egyébként, mert a gyerekeknek mindig kell valami program, úgyhogy most elővesszük azokat a mesekönyveket, készségfejlesztőket és játékokat, amiket az ősszel a versenyek miatt nem volt idő megnézni alaposabban.

Szerinted ki lesz idén a legfőbb kihívód? (Rippa Gábor)

Elsőre Esteban Guerrieri neve ugrik be, de amúgy ugyanazt mondanám, amit egy éve ilyenkor, hogy a Hyundai, Honda, Link&Co hármas küzd majd a bajnoki címért. Guerrieri mellett Yvan Mullert emelném ki, ők szerintem biztosan ott lesznek az elejében. Arra számítok, hogy a Hyundaihoz viszonyítva a Honda és a Link&Co még erősebb lesz, mint tavaly.

A M1RA-nál milyen pilótapáros lesz? (Bognár Bálint)

Most messze vagyunk attól, hogy erről beszélhessünk. Megkezdődtek az ezzel kapcsolatos tárgyalások, de az elmúlt hetek eseményei lényegében megbénították a teljes motorsportot. Nem tudjuk, mi fog történni, az sem tiszta, hogy a bajnokságok sorsa hogyan alakul, így nehéz tervezni. Annak viszont örülök, hogy a M1RA-nál minden forgatókönyvre fel vagyunk készülve. Értem ez alatt, hogy ha a megváltozott gazdasági helyzet miatt idén kevesebb pilótával tudunk indulni, mint szerettünk volna, akkor sem kell a kardunkba dőlni, mert vannak olyan háttérprojektek mérnöki oldalról, amelyek elfoglaltságot adnak a csapatnak.

Szerinted hány munkamentes nap után kezdesz majd megzakkanni? (Háromszéki Béla)

Még nem tartok ott, az biztos. Az elmúlt tíz évem arról szólt, hogy túlnyomórészt nekem kellett alkalmazkodnom másokhoz, és egyelőre élvezem azt a szabadságot, hogy a magam ura lehetek.

Miként éled meg, hogy elmaradnak a futamok nyárig, ezzel együtt a szezonnyitó hungaroringi verseny is? (Csányi Krisztián)

Nagyon magam alatt voltam, amikor kiderült, hogy törölték a Hungaroringet. Nem is amiatt, mert áprilisban nem lehet elkezdeni a szezont, hiszen az felelősségteljes döntés volt, hanem azért, mert az év későbbi részében sem találtak helyet a magyar helyszínnek a versenynaptárban. Nekem minden évben a szezon fénypontja a hazai hétvége, ami 2011 óta mindig megadatott. Nehéz elfogadni, hogy idén nem lesz lehetőségem magyar szurkolók előtt versenyezni.

Ha szabad kezet kapnál, milyen szabályokon változtatnál a WTCR-ben? (Barna Gábor)

Talán csak az időmérős pontrendszeren. Én az első tíz helyezett pontoznám tíztől egy pontig, mert a jelenlegi szisztémában bőven megéri a rámenni a nyolcadik, kilencedik, tizedik helyre, mint mondjuk mindent beleadva a hatodik pozícióban végezni, amit igazságtalannak tartok.

Az óriási trófeát hol tartod? (Vinklair Zoli)

Azt a hatalmas kupát sajnos nem hozhattam haza, a kicsinyített mása viszont kiemelt helyen van otthon a vitrinben. Közvetlenül a 2017-es vb-ezüstért járó trófea és az első, 2011-es hungaroringi WTCC-dobogómért kapott nagyon szép Zsolnay-váza mellé került. A többi kupám 99 százaléka a szüleimnél van Hímesházán.

Olasz csapatként a BRC-t mennyire érinti a koronavírus okozta válsághelyzet? Te jártál mostanában náluk Olaszországban? (Zoltán Bálint Döme)

Legutóbb február legelején jártam a csapatnál személyesen, akkor még nem volt járványhelyzet, de amióta van, nem is mennék. Sajnos komolyan érinti őket az olaszországi válság, hiszen a BRC központja pont a legfertőzöttebb régióban, Milánó és Torino közelében van, úgyhogy lényegében mindenki karanténba került. Rendszeresen beszélek velük, a csapatvezetővel tartom a kapcsolatot, és bár az elején a mozgáskorlátozás nagy hátrányt jelentett a szezon előkészületeiben, most már mindenki más is ugyanezzel küzd, megállt az élet a motorsportban.