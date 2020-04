Tizenöt éve megvesztem volna egy ilyen lehetőségért

Még érettségi előtt álltam, 17-18 éves voltam, amikor komolyabban elkezdtem szimulátorozni. A versenyeket megelőző hetekben jellemzően késő délután vagy estefelé ültem le a gép elé, és sokszor a hajnali órákig be sem fejeztem a gyakorlást. Napi szinten öt-hat-hét órát készültem, és ezt még komolyabban vettem, amikor elkerültem egyetemre, és a pécsi albérletben már nem volt semmiféle kontroll. Sokszor a tanulás rovására ment ez a fajta megszállottság, emlékszem, hogy az első egyetemi félévemben a felvett krediteknek talán csak a felét, ha teljesítettem. De végül lediplomáztam, mert rájöttem, hogy nem kell választani a versenyzés és a tanulás között, mindkettő fontos. Mindenesetre már akkor is ugyanaz volt a recept, mint amivel eljutottam a WTCR bajnoki címéig tavaly. Megtanultam, hogy csak a kitartás és a szorgalom vezethet sikerre a pályán. A valódin és a virtuálison egyaránt.

Nem a felszerelésen, hanem a gyakorláson múlik

Ez a legfontosabb üzenet, amit át szeretnék adni azoknak a fiataloknak, akik hasonló autóversenyzői álmokat dédelgetnek otthon, mint én tizenöt-húsz évvel ezelőtt, mert most itt az esély bárki számára, hogy elinduljon az úton. Húsvét hétfőn kezdődik a teljesen ingyenesen hozzáférhető Hungaroring E-sport Bajnokság első selejtezője, és az öt fordulóból álló szezon végén a legrátermettebbnek teljes szezonra szóló valódi versenyzési lehetőséget biztosítunk a M1RA-ban 2021-ben. Már régóta ott hevert az asztalunkon a terv, hogy összehozzunk valami hasonlót, és miután tavaly megnyertem a WTCR-t, még erősebb lett bennem az elhatározás, hogy szeretnék visszaadni valamit annak a közegnek, ahonnan én is indultam. Egyikünk sem úgy tervezte ezt az évet, ahogyan eddig alakult, a járvány átírta a forgatókönyveket, de szerettük volna ebből a helyzetből is kihozni a legjobbat. Hálás vagyok a partnereinknek, hogy nyitottak voltak az ötletre, mert az ő támogatásuk nélkül nem tudnánk valóra váltani valaki álmát. Ez is csak együtt sikerülhet, ahogyan a jelenlegi nehéz helyzeten is csak együtt juthatunk túl.

Amióta bejelentettük a bajnokság létrejöttét, figyeltem a reakciókat, üzeneteket. Sokan tartanak attól, hogy a felszerelés miatt hátrányba kerülhetnek. Egy kormány nem árt a jó eredményekhez, de elárulok valamit: a WTCR hivatalos e-sportbajnokságában én sem a nyitóképen látható három osztott képernyős, ülésvázas profi szimulátorral versenyzem. Amióta megszületett a második kislányunk, Emma, neki is szertettünk volna egy külön szobát, ezért helyhiány miatt megváltam a szimulátoromtól. Most egy egyszerű laptopon, egy konyhából átcipelt széken ülve, egy átlagos, nem csillagászati összegbe kerülő kormánnyal versenyzem a WTCR Esportsban. A több százezer forintos profi felszerelés, spéci pedálszett inkább az autóversenyzőknek jó, mert ők szeretnek a minél inkább élethű körülmények között gyakorolni otthon, de nekem elhiheti mindenki, hogy a jó köridő nem ezen múlik majd a Hungaroring E-sport Bajnokságban, hanem a sok gyakorláson.

Fotó: M1RA A Hungaroring E-sport Bajnokságban vezethető hat autó

Az egyik legvalósághűbb szimulátort választottuk

Hiszem, hogy a szimulátor a legjobb és egészen biztosan a legköltséghatékonyabb módja a tehetségek felfedezésének és tovább fejlesztésének. Én tizenöt-húsz éve a Grand Prix Legends nevű játékkal kezdtem, ami egyébként messze megelőzte a korát a versenyautó mozgásának modellezésében, de mivel ’60-as évekbeli Forma–1-es autókat kellett vezetni benne, egy nagyon speciális vezetési technikát követelt meg. A saját történetem ellen beszélek, de aki akkor abban a játékban jó volt, az egyáltalán nem biztos, hogy egy elsőkerék-meghajtású túraautóval is boldogult volna a valóságban, annyira más volt a két világ. Most viszont azért is választottuk a RaceRoom szoftverét a bajnokságunkhoz, mert ez áll a lehető legközelebb azokhoz a túraautókhoz, amelyekkel a valóságban is versenyzünk. A cél pedig az, hogy a kiválasztott néhány éven belül akár egy nemzetközi TCR-sorozatba is eljuthasson, amelyben már ilyen autókat kell vezetnie.

Pár éve a RaceRoomot sokan még nem tartották igazán élethű szimulátornak, de az elmúlt két évben nagy fejlődésen ment keresztül a program. Látni kell, hogy minél közelebb van a valósághoz egy játék, annál nehezebb vezetni benne az autókat, és minél nehezebb vezetni, annál kevesebb embernek lehet eladni. Tehát a fejlesztők nem azért nem készítenek minden alkalommal valósághű szoftvereket, mert nem tudnak vagy akarnának, hanem pusztán üzleti megfontolásból. Ugyanakkor a RaceRoom a WTCR-rel való szoros kapcsolata miatt is kimozdult ebből a skatulyából az utóbbi időben, és nagy lépéseket tett a szakmaiság irányába. Ott voltak a WTCR versenyhétvégéin, és konkrétan tudom, hogy néhány gyártótól olyan – lényegében titkos – adatokat kaptak, melyek segítségével le tudták modellezni az egyes autók erősségeit és gyengeségeit a virtuális világban. Természetesen sok apró finomság más a határokat feszegetve a valóságban és a számítógép előtt ülve, de a bajnokság eredményei remélhetőleg megmutatják majd, hogy kikben van meg a legnagyobb potenciál ahhoz, hogy igazi autóban is jó eséllyel ügyesek legyenek.

Hasonló döntéseket kell meghozni, mint a valóságban

Nagyon sok olyan készség van, ami szimulátoron elsajátítható. Ráérzel, hogyan tudsz igazán gyors lenni egy körön. Megtanulod, hogyan viselkedj a csatározások közben, hiszen a rajt utáni helyezkedés, egy előzés előkészítése vagy egy lassabb autóval való védekezés során hasonló döntéseket kell meghozni a virtuális valóságban is, mint az igazi versenypályán. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amiket szimulátoron nem lehet modellezni. A valódi versenyzés teljesen más mentális állapotot követel. Ott nem egy szobában, az otthon biztonságában ül a versenyző, hanem egy igazi vasban és hús-vér csatákban kell részt vennie. Ez nagyfokú nyomással jár, amit meg kell tanulni kezelni. Nem elég gyorsnak lenni a szimulátoron, mert ha valaki nem tudja meglépni ezt a mentális ugrást, abból soha nem lesz autóversenyző.

Ezért döntöttünk úgy, hogy a fődíjat kétlépcsős kiválasztás során adjuk oda valakinek, és ebben maga a bajnokság csak az első szűrő. A legjobb öt ezután egy elméleti és fizikai oktatáson, illetve teszten vesz majd részt. Ebbe a programba belesűrítem az elmúlt tíz évben szerzett tapasztalataimat, amelyek alapján kidolgozunk egy objektív pontrendszert, így itt is feketén-fehéren kirajzolódik majd, hogy ki teljesített a legjobban. És az a valaki 2021-ben igazi versenyautóba ülhet, amelyet a M1RA készít fel számára egy gyorsasági autós bajnokságban. Ha a tizenöt évvel ezelőtti önmagam hallana erről a lehetőségről, akkor biztosan ott ülne a gép előtt és hajnalig gyakorolna, hogy megmutassa, ő a legjobb. Azt a valakit keressük, aki ugyanilyen elszánt a sikerre, és már nagyon várom, hogy megtaláljuk!