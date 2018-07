Az időmérős kizárása után az utolsó előtti sorból kezdett Michelisz Norbert a Slovakia Ring-i első futamon szombat délben, Szabó Zsolt Dávid közvetlenül előle indult a Zengő Motorsport Cuprájában, legjobb magyarként pedig Nagy Norbert a hetedik sorból indult. Az élről Michelisz csapattársa, a kizárást megúszó Gabriele Tarquini indult, a hétvégi újonc, az Alfa Romeóban Gianni Morbidellit váltó Kevin Ceccon viszont a rajtrácson ragadt a felvezető körre.

A mezőny egyik legjobban rajtoló pilótájának tartott Tarquini elszúrta az indulást, a negyedik helyig csúszott vissza, a vezetést így Aurélien Comte vette át a Peugeot-val, mögötte Pepe Oriola (Cupra) és Jean-Karl Vernay (Audi) jöttek. Nagy Dániel két helyet javított a rajt után, és a 12. helyre feljőve már a pontszerzés közelében járt az első kör végén.

Az eredetileg kilenckörös futam második körében Oriola vette át a vezetést, sőt, Comte-ot Vernay is hamar megelőzte, majd az élről kezdő Tarquini is követte. A mezőny végéről induló Hyundaiok közül Yvan Muller és Thed Björk is szépen kapaszkodott fel, Michelisz viszont nem találta a ritmust, amíg két márkatársa a negyedik körben a 15-16. helyeken voltak, addig Michelisz a 22. helyen próbálkozott az előrébb lépéssel.

Az ötödik körben aztán a biztonsági autó érkezése összehúzta a mezőnyt, Frédéric Vervisch Audiját kellett menteni a pálya széléről. A safety carnak Oriola örült legkevésbé, hiszen elég nagy előnyt vesztett el így, de az újraindításnál sikerült az élen maradnia. A verseny távja közben a safety car-szakasz miatt kilencről tizenegy körre nőtt.

A biztonsági autó kiállása után Michelisz is rákezdett, feljött a 19. helyig, de végül kiállt a garázsba, nem volt értelme befejezni a futamot – így tett Szabó is. Nagy Norbert a leintésre feljött a 11. helyre, de végül nem sikerült pontokat szereznie, ahogy a mögötte záró, nagyot hajrázó két Yvan Muller-Hyundainak sem.

Oriola a Cupra első idei futamgyőzelmét gyűjtötte, Fabrizio Giovanardi pedig megszerezte a szezon első pontjait az Alfa Romeónak, remek versenyzéssel az ötödik helyen ért be az olasz pilóta, de a végén még majdnem a negyedik helyet is megszerezte Comte-tól. A dobogóra még Vernay és Tarquini állhatott fel. Az olasz fel is jött az összetett második helyére, az élen továbbra is Yvan Muller, hiába nem szerzett pontot az első szombati futamon.

Szombaton még két eseménnyel folytatódik a hétvége, 15.10-től jön a második időmérő, majd 19.00-tól a második, fordított rajtrácsos futam, vasárnap pedig 11.45-kör a főfutam zárja a programot.

A WTCR első Slovakia Ring-i futamának végeredménye