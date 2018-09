Kínai verzióban tér vissza a 2017-es túraautó-világbajnok

Kihagyta a 2018-as évet a nemzetközi túraautó-bajnokságokban a 2017-es világbajnok Cyan Racing, a Volvo ugyanis nem készített TCR-szabályok szerinti versenygépet. A Cyan viszont nem vonult ki teljesen a piacról, sőt, hétfőn bejelentették, hogy 2019-ben az egyik társmárkával, a kínai-svéd Lynk & Co kocsijával térnek vissza a túraautózásba.

A Volvo és a Lynk & Co is a kínai Geely tulajdona, valószínűleg a globális stratégia része, hogy nem a svéd márka, hanem az új cég modelljét alakítják át versenyautóvá, ami a friss márka fejlődését is segíti a versenyzésen keresztül.

A Lynk & Co előre csak annyit közölt, hogy túraautót gyártanak, további részleteket pedig október 19-én árulnak majd el, az viszont már biztos, hogy a Cyan Racing viszi a versenycsapatot.

A kocsi alapja a Lynk & Co 03-as éesz, a modellről a TotalCaron olvashat részletesebben.

A Cyan csak papíron nincs jelen a túraautózásban, a WTCR-ben szereplő Yvan Muller Racing szinte minden szerelője tavalyi Cyan-alkalmazott, sőt, a kocsin látható lényegében egyetlen szponzor is a Cyanre utal vissza trükkös módon – a nyomdai alapszínek keverési arányát határozzák meg, ez alapján a kocsi számkódja 100 cián - 0 magenta - 0 sárga - 0 fekete.