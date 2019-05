Michelisznek betett a piros zászló, 13. a zandvoorti időmérőn

Egy éve a mezőny végére vágták vissza a Hyundaiokat Hollandiában, most nem ennyire tragikus a helyzet.

A TCR-kategóriás autókra érvényes teljesítménykiegyenlítő-rendszer (BoP) hétközi módosításával sikerült a TCR-autókat felügyelő WSC-nek annyira helyzetbe hoznia a túraautó-világkupán újonc Lynk & Co kocsikat, hogy a Cyan Racing versenyzői verhetetlenek lettek a WTCR zandvoorti hétvégéjére, legalábbis a szombati kora reggeli időmérő alapján, ahol a négy Lynk & Co nem csak, hogy elvitte a négy első helyet, de még a negyedik Yann Ehrlacher is fél másodpercet vert az ötödik helyen jövő pilótára. Mindezt úgy, hogy a Lynk & Cók a Hyundaijal együtt a legnehezebb autók lettek Zandvoortra.

A maradék 22 pilóta megközelíteni sem tudta a kínai gyártmányú autókat, a harc azon ment, ki tud erősebb pontszerző helyet szerezni a szombati futam rajtjára.

Hogy a WSC-nek mennyire sikerült elmérni a Lynk & Cók erejét (vagy mekkora gesztust tettek nekik a nem túl indokolt módosítással, hogy visszaadtak nekik 2,5 százalék motorerőt 10 kilós nehezítésért cserébe), azt jól mutatja, hogy a négy kínai autó mögötti 10 helyen 5 márka osztozott. A kavarodás még nagyobb is lehetett volna, de az időmérőt másfél perccel a vége előtt meg kellett szakítani, amikor Tiago Monteiro Hondája a pálya mellett sóderágyba ragadt.

Amíg a négy Lynk & Co 0,5-0,7 másodperccel verte a teljes mezőnyt, addig az 5-21. helyeken 17 pilóta volt fél másodpercen belül egymáshoz képest, ami egyértelműen a BoP elhibázott lépésére vall.

Michelisz Norbert ekkor második legjobb hyundaiosként a 13. helyen állt, épp gyorskört kezdett volna, de már nem javíthatott a piros zászló miatt. A mezőny másik magyarja, Tassi Attila – aki pénteken megnyerte az első szabadedzést – a 22. helyre kvalifikált. A pole-t a 2017-es világbajnok Thed Björk szerezte meg a szombati futamra, ami 14:35-kor rajtol majd. A negyedik helyre kvalifikáló Yann Ehrlacher öt rajthelyes büntetést kapott feltartás miatt, vagyis csak a 9. helyről indulhat majd.