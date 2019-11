Az egyik legsikeresebb csapat kiszáll a rali-vb-ből

A Citroen úgy döntött, hogy nem vesz részt a 2020-as ralivilágbajnokság futamain, mert nincs olyan pilótája, akivel esélyesek lennének a végső győzelemre.

A csapat korábbi hatszoros világbajnokának, Sebastien Ogier-nek lejárt a szerződése, és nem hosszabbít a csapattal, a Toyotához igazolt át.

Sebastien Ogier a Katalán-ralin

A Citroen vezérigazgatója, Linda Jackson a Motorsportnak meg is erősítette, hogy Ogier döntése vezette őket arra, hogy kiszálljanak.

A csapat az egyik legsikeresebb volt fennállása óta, összesen 102 futamgyőzelmet és nyolc konstruktőri világbajnoki címet szerzett. Az első Citroen, az 1986-os sorozatban tűnt fel.

A csapat már 2005-ben és 2016-ban is kiszállt egy-egy szezonra, de mindkét alkalommal az volt az ok, hogy új, versenyképes autót fejlesztettek. A Motorsport szerint most nem fog gyorsan visszatérni a csapat, 2022 előtt nem várható.