WTCR: harmadával csökkennek a futamok, részben a koronavírus miatt

Költségracionalizálási okokból újra változtatnak a túraautó-világkupa (WTCR) lebonyolítási rendszerén, és 2020-ban ismét csak egy időmérőből és két futamból áll majd egy versenyhétvége, szemben a 2019-ben rendezett két időmérőt és három futamot jelentő programmal. A döntés hátterében a Nemzetközi Automobil Szövetség Túraautó Bizottságának ajánlása áll, ami több más főszereplővel együtt a költségcsökkentés oldalán volt.

Az egy időmérő marad a három szakaszra osztott rendszerben, aminek utolsó harmadában a legjobb öt küzd majd az első rajtkockáért. A két futam között három kör eltérés lesz a második, főfutam javára (ez lesz a hosszabb), ez alól szokott módon kivételt képez a 25,378 km hosszú Nürburgring Nordschleife, vagyis a németországi verseny.

A költségcsökkentésen a program rövidebbre, szorosabbra vágásával is igyekeznek segíteni a szervezők, ahol nem indokolja külön, másképp megoldhatatlan eltérés, két napból áll majd a versenyprogram.

Ezzel egy időben egy munkacsoportot is létrehoztak, ami további költségcsökkentési lehetőséget vizsgál és dolgoz ki a 2021-es szezonra felkészülve, közölték a WTCR szervezői, hozzátéve, hogy a változások sosem jók, de jelen esetben elkerülhetetlenek voltak, hogy a sorozat továbbra is vonzó maradjon a privát csapatok számára. Ráadásul a csapatok, gyártók gazdasági működésére komoly hatással volt a kínai koronavírus, így ezt is figyelembe kellett venni az új, gyorsan elfogadott intézkedések felvázolásakor.

A spórolás a csapatokat is új megoldásokra készteti majd – a két autót indító csapatok 12, a háromautós istállók 18 fős stábbal dolgozhatnak, csapatonként viszont csak 10-en kapnak olyan karszalagot, ami feljogosítja a csapatok tagjait az autón való szerelési munkálatok elvégzésére.

